Das war … Kalenderwoche 24/2026

Wir haben nochmals äußerst interessante Tage hinter uns. Vor allem Xbox und Nintendo haben je ein Feuerwerk gezündet. Zudem berichten wir noch über Nintendos Probleme in Frankreich und haben noch je ein Review und ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!
Der zweite Teil der sommerlichen Gaming-Streams hatte es nochmals so richtig in sich. Bei der Nintendo Direct gab es unter anderem Zelda: Ocarina of Time, ein neues Xenoblade, Kingdom Hearts IV und Final Fantasy Resonance. Bei Xbox sorgten Persona 6 und Spyro für Stimmung. Hier ist die ganze Liste unserer Berichterstattung:
- 007 First Light (PS5, Xbox Series, PC) (neue Inhalte)
- Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (Trailer)
- Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung und Yumia für Switch 2, Trailer und Gameplay)
- Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Blood Message (PC) (Trailer und Gameplay-Demo)
- Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Cassette Beasts 2002 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Cotton Reboot! (PS5, Switch 2) und Cotton Reboot! High Tension! (PS4, PS5, Switch) (Trailer und Termin)
- Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Donkey Kong (Challenges für Nintendo Switch Online)
- Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Dragon’s Dogma II (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Erweiterung und Switch-2-Version)
- Fable (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin, Gameplay-Demo)
- Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (DLC sind möglich, Details zu den Weapons)
- Final Fantasy X | X-2 HD Remaster (erscheint für Switch 2)
- Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) (Trailer und Termin)
- Forever Ago (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Fu-Fu-Chan -way up!- (PC) (Trailer)
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds (Switch) (erscheint im Westen)
- India Games Showcase (einige Highlights)
- Into the Wind (PC) (Ankündigung)
- Kingdom Hearts IV (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Kingdom Hearts Collection [I–III] (PS5, Switch 2, Xbox Series) (Ankündigung)
- Kyoto Xanadu (PS5, Switch, Switch 2, PC) (zwei Charakter-Trailer)
- Metaphor: ReFantazio (erscheint für Switch 2)
- Moss: The Forgotten Relic (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer, Termin und Demo)
- Muramasa: Revenant Blades (PS5, Switch, Switch 2, PC) (Ankündigung)
- Ninjala 2: The Uncharted Planet (Switch 2) (Ankündigung)
- Nintendo Switch 2 (zahlreiche Portierungen)
- Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) (Ankündigung)
- One Piece: Grand Gourmet (Switch, Switch 2, PC, Mobil) (Ankündigung)
- Orbitals (Switch 2) (Trailer und Termin)
- Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin, Collector’s Edition)
- Persona 6 (PS5, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Pokémon Pokopia (Switch 2) (Erweiterung)
- Red Kiss (PC) (Ankündigung)
- Rhythm Paradise Groove (Switch) (Trailer)
- Splatoon Raiders (Switch 2) (Trailer)
- Spyro: A Realm Beyond (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Star Fox (Switch 2) (Trailer, Treehouse-Gameplay und Demo)
- Stellar Blade (erscheint für Switch 2)
- Tales of Eternia Remastered (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- TCG Card Shop Simulator (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (PC) (Ankündigung)
- The Duskbloods (Switch 2) (Trailer und Beta)
- The Legend of Heroes: Trails from Zero und The Legend of Heroes: Trails to Azure (Termin für PS5 und Switch 2)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) (Ankündigung)
- Virtua Fighter Crossroads (Ankündigung)
- Vivarium (Xbox Series, PC) (Trailer)
- Wo Long 2: Wings of Ember (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Xenoblade Chronicles (Trilogie erscheint für Switch 2)
- Xenoblade Genesis (Switch 2) (Ankündigung)
Neben den vielen spannenden Enthüllungen musste Nintendo hingegen auch eine Niederlage einstecken. So setzte es in Frankreich eine Vergleichszahlung in Höhe von 35 Millionen Euro ab. Grund: der Joy-Con-Drift.
Damit kommen wir noch zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Dafür haben wir uns die neue Portierung Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Switch 2) (zum Testbericht) angesehen. Das tolle JRPG ist nun auch unterwegs spielbar, der Port ist technisch solide ausgefallen.
Im Juli versorgt uns Nintendo mit Rhythm Paradise Groove (Switch) und wir durften uns in einer Anspiel-Session bereits einen ersten Eindruck verschaffen. Beim rhythmischen Schabernack hat uns insbesondere der frische „Beatspell“-Modus gefallen.
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