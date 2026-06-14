Das war … Kalenderwoche 24/2026

Wir haben nochmals äußerst interessante Tage hinter uns. Vor allem Xbox und Nintendo haben je ein Feuerwerk gezündet. Zudem berichten wir noch über Nintendos Probleme in Frankreich und haben noch je ein Review und ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der zweite Teil der sommerlichen Gaming-Streams hatte es nochmals so richtig in sich. Bei der Nintendo Direct gab es unter anderem Zelda: Ocarina of Time, ein neues Xenoblade, Kingdom Hearts IV und Final Fantasy Resonance. Bei Xbox sorgten Persona 6 und Spyro für Stimmung. Hier ist die ganze Liste unserer Berichterstattung:

Neben den vielen spannenden Enthüllungen musste Nintendo hingegen auch eine Niederlage einstecken. So setzte es in Frankreich eine Vergleichszahlung in Höhe von 35 Millionen Euro ab. Grund: der Joy-Con-Drift.

Damit kommen wir noch zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Dafür haben wir uns die neue Portierung Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Switch 2) (zum Testbericht) angesehen. Das tolle JRPG ist nun auch unterwegs spielbar, der Port ist technisch solide ausgefallen.

Im Juli versorgt uns Nintendo mit Rhythm Paradise Groove (Switch) und wir durften uns in einer Anspiel-Session bereits einen ersten Eindruck verschaffen. Beim rhythmischen Schabernack hat uns insbesondere der frische „Beatspell“-Modus gefallen.