Das „Switch 2“-Exklusivspiel der Souls-Schöpfer erscheint wie erhofft noch dieses Jahr

Wie von vielen Fans erhofft (und erwartet) lieferte die Nintendo Direct neues Material zu The Duskbloods vom japanischen Entwicklerstudio FromSoftware, das für Spiele wie Elden Ring, Bloodborne und die „Dark Souls“-Trilogie bekannt ist.

Der Titel ist bereits seit dem Erscheinen der Nintendo Switch 2 angekündigt, jetzt gibt es endlich einen neuen Trailer. In diesem neuen Multiplayer-Titel übernimmst du die Rolle eines Blutgeweihten und kämpfst gegen – und an der Seite von – bis zu sieben weiteren Spielerinnen und Spielern mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten.

Überschreite die Grenzen der Menschlichkeit mit blutbasierten Kräften, die deinen Charakter und deinen Kampfstil verwandeln, während du darum kämpfst, das begehrte „First Blood“ zu sichern. The Duskbloods ist das erste FromSoftware-Spiel für eine Nintendo-Heimkonsole seit Lost Kingdoms II aus dem Jahr 2003.

Die erhoffte Veröffentlichung noch in diesem Jahr wurde während der Direct ebenfalls bestätigt. Wie in der Präsentation außerdem enthüllt wurde, können sich FromSoftware-Fans im Sommer 2026 auf einen geschlossenen Netzwerktest freuen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Duskbloods, From Software