Atlus macht, was sich niemand traut – JRPG-Port erscheint im November

Es geht zurück nach Euchronia. Das große Thronturnier startet schon bald auch auf Nintendo Switch 2. Im Rahmen der Nintendo Direct hat Atlus offiziell bestätigt, dass Metaphor: ReFantazio seinen Weg auf Nintendos neue Konsole findet. Die Nintendo-Switch 2-Version erscheint am 12. November 2026.
Atlus positioniert das Spiel damit im sagenumwobenen Launchmonat von Grand Theft Auto VI – zumindest nach aktuellem Stand. In den letzten Tagen wurde nach State of Play, Summer Game Fest und Xbox Games Showcase mehr als deutlich, wie sehr Publisher den November meiden. Im Gegenzug sind Monate wie der September proppenvoll.
„Microsoft hat es nicht getan. Sony hat es nicht getan. Capcom, EA und Ubisoft haben es nicht getan. Doch Nintendo und […] Atlus ließen sich […] nicht beirren und kündigten während der heutigen Nintendo-Direct-Präsentation eine Spielveröffentlichung an“ – das war dem geschätzten Stephen Totilo in seinem Game-File-Newsletter sogar die Headline wert.
Das preisgekrönte RPG kommt auf Nintendos neue Konsole
Metaphor: ReFantazio erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC. Das Spiel wurde 2024 bei The Game Awards mit Auszeichnungen für „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best RPG“ auszeichnet und manche finden, das war zu wenig.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Königreich Euchronia, das nach dem Tod des Herrschers in ein großes Thronturnier gestürzt wird. SpielerInnen begeben sich auf eine Reise durch das Reich, knüpfen Beziehungen zu Verbündeten und stellen sich zahlreichen Gefahren, während sie um die Zukunft des Königreichs kämpfen.
Mit der „Switch 2“-Version können nun auch BesitzerInnen von Nintendos neuer Konsole in das vielfach ausgezeichnete Fantasy-Rollenspiel eintauchen. Den neuen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier ansehen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero
5 Kommentare
Naja, bei dem Titel kann man es sich erlauben. Die Zielgruppe, die sich für Metaphor auf der Switch 2 interessiert dürfte nicht ganz so viele Schnittmengen mit den GTAVI Hungrigen haben ^^"
Ich freue mich über den Port
wo bleiben eigentlich mal die ganzen Nintendo-Ports rüber zu Sony/XSX ??? ach stimmt ja, ist Nintendo zu geizig für, Dinge wie alte Xenoblades mal portieren zu lassen, wo doch keine Sau drüber schreien sollten wenn diese Spiele nach X Jahren Verzögerung endlich mal Multi werden
Gilt auch für Spiele wie Bayonetta 2 + 3, oder Astral Chain
Xenoblades 1ist mittlerweile 16 Jahre alt in denen das Spiel exklusiv war.. wenn selbst große Person wie FF7 mit seinem Remake heutzutage Multi gehen, obwohl sie lange Zeit exklusiv blieben.. mit was für eienr Argumentation will man da ernsthaft noch den ältesten teil von XC zurückhalten, insbesondere wenn die Leute jetzt noch nen neues Xeno-Spiel kriegen bei Nintendo, was erstmal wieder natürlich exklusiv ist, damit den Leuten nen Grund gegeben wird sich ne Switch 2 zu holen
Wenn gar Microsoft Spiele wie Fable als Reboot Multi rausbringt, was auch langzeit nur für XBox erschien, wie gesagt, wäre es nur sinnvoll für Nintendo endlich mal ihre ewige Sturheitabzulegen und dafür zu sorgen, das manche ihrer Spiele IP's dank Multi-Behandlung besser wachsen können, grade insbesondere die Spiele, die schon ewig lange seit über einer ganzen Dekade lang genug exklusiv waren und man dadurch mehr als genug den Vorteil daraus fianziell gezogen hat zu zeiten, wo die damalige Plattform noch relevant war, mittlerweile aber veraltet ist
Ach ja! Atari erlaubt es sich übrigens auch, ein Spiel im November zu releasen:
Atari bringt im November „Barbie Rewind“, eine Compilation aus 16 Barbie Spielen XD
Also nicht nur Nintendo und Atlus trauen es sich ^^"
Finally! Wer braucht da schon GTA VI? Kommen direkt Erinnerungen an "Barbies Zauberhafte Pferdewelt" hoch (ich hab das wirklich als Kind total gefeiert 🤣).
Naja und was @Kaiserdraches Wunsch nach Xenoblade Ports für andere Plattformen angeht... das wird vermutlich erst was, wenn Nintendo die Sega-Route gehen würde. Monolith ist mittlerweile 100% in Nintendos Hand und die werden doch einen, wenn für einige nich gar DEN Hauptgrund sich ne Nintendo-Konsole zuzulegen übern Haufen werfen. Sie wollen ja immerhin nicht nur ihre Soft- sondern auch Hardware unter die Leute bringen und ihr wisst doch selbst wie oft man bzgl. Thirds liest "Hol ich mir natürlich die technisch beste Version" aka nicht die für halt momentan die Switch 1/2. Das hat nichts mit Geiz zu tun, sondern wirtschaftlicher Kalkulation.
Soll jetzt hier keine Verteidigung sein (mir persönlich wärs wurscht, obs die Spiele auch für PC, PS und oder Xbox gibt), sondern ne realistische Beobachtung weil mir die Gründe "faul, geiz, Gier" manchmal doch zu kurz gedacht sind.
Zum eigentlichen Thema mit Metaphor - mich freut der Port auch, aber holen werde ich ihn wohl nicht. Habs ja für die PS4 noch vor mir. Und es ist ja auch wieder die Frage GKC oder richtiges Modul?
Wird wohl nur auf einer GKC kommen (zumindest die physische Version in Japan):
https://www.reddit.com/r/MetaphorReFa…n_will_be_on_a/