Atlus macht, was sich niemand traut – JRPG-Port erscheint im November

Es geht zurück nach Euchronia. Das große Thronturnier startet schon bald auch auf Nintendo Switch 2. Im Rahmen der Nintendo Direct hat Atlus offiziell bestätigt, dass Metaphor: ReFantazio seinen Weg auf Nintendos neue Konsole findet. Die Nintendo-Switch 2-Version erscheint am 12. November 2026.

Atlus positioniert das Spiel damit im sagenumwobenen Launchmonat von Grand Theft Auto VI – zumindest nach aktuellem Stand. In den letzten Tagen wurde nach State of Play, Summer Game Fest und Xbox Games Showcase mehr als deutlich, wie sehr Publisher den November meiden. Im Gegenzug sind Monate wie der September proppenvoll.

„Microsoft hat es nicht getan. Sony hat es nicht getan. Capcom, EA und Ubisoft haben es nicht getan. Doch Nintendo und […] Atlus ließen sich […] nicht beirren und kündigten während der heutigen Nintendo-Direct-Präsentation eine Spielveröffentlichung an“ – das war dem geschätzten Stephen Totilo in seinem Game-File-Newsletter sogar die Headline wert.

Das preisgekrönte RPG kommt auf Nintendos neue Konsole

Metaphor: ReFantazio erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC. Das Spiel wurde 2024 bei The Game Awards mit Auszeichnungen für „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best RPG“ auszeichnet und manche finden, das war zu wenig.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Königreich Euchronia, das nach dem Tod des Herrschers in ein großes Thronturnier gestürzt wird. SpielerInnen begeben sich auf eine Reise durch das Reich, knüpfen Beziehungen zu Verbündeten und stellen sich zahlreichen Gefahren, während sie um die Zukunft des Königreichs kämpfen.

Mit der „Switch 2“-Version können nun auch BesitzerInnen von Nintendos neuer Konsole in das vielfach ausgezeichnete Fantasy-Rollenspiel eintauchen. Den neuen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier ansehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero