Phönix aus der Asche: Team Ninja überrascht mit Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long 2: Wings of Ember von Team NINJA wurde während des Xbox Games Showcase 2026 angekündigt. Angesiedelt nach dem ersten Teil, spielst du einen namenlosen Champion, der sich auf weitläufigen Schlachtfeldern sowohl gegen Menschen als auch gegen Dämonen in einer Fantasy-Interpretation der späten östlichen Han-Dynastie Chinas behaupten muss.

Das neue Spiel bietet ein weiterentwickeltes Kampfsystem auf Basis chinesischer Kampfkünste, das offensive und defensive Elemente miteinander verbindet. Weitere Details zu den Neuerungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Xbox-Fans dürfen sich darüber freuen, dass der Erstling Wo Long: Fallen Dynasty (der sich mehr als 5 Millionen Mal verkauft hat) ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar ist. Auch Wo Long 2 soll ab Tag eins im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Über Wo Long 2: Wings of Ember freuen sich neben Xbox-BesitzerInnen auch alle anderen: Das Spiel soll im Frühjahr 2027 auf neben Xbox Series auch auf PS5, Nintendo Switch 2 und Steam erscheinen. Wo Long 2 erhält der Ankündigung nach eine japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Der erste Trailer:

via Xbox, Koei Tecmo, Bildmaterial: Wo Long 2: Wings of Ember, Koei Tecmo, Team Ninja