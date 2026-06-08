Das bietet die 249,99 Euro teure Collector’s Edition zu Persona 4 Revival

Es geht endlich zurück nach Inaba. Beim gestrigen Xbox Games Showcase präsentierten Atlus und P-Studio einen neuen Trailer zu Persona 4 Revival und verrieten mit dem 18. Februar 2027 endlich auch den Termin des mit Spannung erwarteten Remakes.

Kurz nach der Präsentation starteten zudem die Vorbestellungen – und wie erwartet erscheint das Rollenspiel in mehreren Editionen. Neben der Standardausgabe für 69,99 Euro wird es eine Digital Deluxe Edition für 84,99 Euro sowie eine Digital Premium Edition für 99,99 Euro geben. Darüber hinaus ist auch eine physische Collector’s Edition für Konsolen geplant – deren Preis hat es in sich.

Collector’s Edition bringt Statue, Steelbook und weitere Extras

Besonders umfangreich fällt die Collector’s Edition aus. Neben dem Hauptspiel enthält sie ein Artbook, ein Steelbook, spezielle Tastenkappen und einen Schlüsselanhänger. Das Herzstück der Sammlung dürfte jedoch die Statue des Protagonisten (Yu) gemeinsam mit Izanagi sein. Ein Bild der gesamten Collector’s Edition gibt es noch nicht.

Zusätzlich sind mehrere digitale Inhalte enthalten. KäuferInnen erhalten verschiedene Kostüme, zusätzliche Personas, Musikpakete sowie das BGM-Set aus Persona 3 Reload und Persona 5 Royal.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält unabhängig von der Edition ebenfalls das Extra-BGM-Set aus Persona 3 Reload und Persona 5 Royal. Darin enthalten sind bekannte Stücke wie „Heartful Cry“, „After the Battle“, „The Whims of Fate“, „Will Power“ und „Triumph“, die im Spiel ausgewählt werden können.

Die Digital Standard Edition zu 69,99 Euro, die Digital Deluxe Edition zu 84,99 EUro, die Digital Premium Edition (99,99 Euro) sowie die physische Standard Edition (nur Konsole, 69,99 Euro) und die physische Collector’s Edition für 249,99 Euro wurden in der heutigen, deutschen Pressemeldung auch für unsere Gefilde angekündigt. Für Japan wurde diese Limited Box vorgestellt:

Kostüme, Personas und Musik aus Persona 3 und Persona 5

Die Digital Deluxe Edition enthält folgende Inhalte: Neben dem Spiel selbst enthält sie das Velvet-Outfit-Set sowie zahlreiche zusätzliche Personas aus Persona 3 Reload und Persona 5 Royal. Darunter befinden sich bekannte Begleiter wie Orpheus, Thanatos, Messiah, Arsène, Raoul oder Satanael.

Noch umfangreicher fällt die Digital Premium Edition aus. Zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition kommen weitere Kostümsets hinzu, darunter die Schuluniformen von S.E.E.S. aus Persona 3 Reload sowie die Phantomdiebe-Outfits aus Persona 5 Royal. Außerdem sind zusätzliche Musikpakete aus beiden Spielen enthalten.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Xbox PC. Zudem wird das Remake direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.

via RPG Site, Bildmaterial: