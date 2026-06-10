Nintendo macht Nintendo-Dinge: Der Show-Opener der Direct hat nicht jeden begeistert

Der ein oder andere hatte sich möglicherweise etwas veralbert gefühlt. Marvel’s Wolverine eröffnete die State of Play. Geoff Keighley eröffnete das Summer Game Fest mit Resident Evil: Veronica. Bei Xbox stieg man mit Gears of War: E-Day ein. Das Nintendo-Äquivalent wäre wohl ein neuer First-Party-Titel mit Kaliber gewesen.

Aber Nintendo entschied sich nach der langen Wartezeit auf die Direct für Rhythm Paradise Groove. Nun gut. Nintendo macht eben nachweislich gerne Nintendo-Dinge – und dafür lieben wir Nintendo ja auch ein bisschen. Rhythm Paradise ist jedenfalls inzwischen ein echter Klassiker in der Nintendo-Bibliothek geworden – und beliebt.

Nachdem es in Japan erstmals am 3. August 2006 erschien und sogar einen Arcade-Ableger bekam, ist seitdem auf allen Nintendo-Handhelds eine Variante der Reihe erschienen – und auf der Wii sogar eine Heimkonsolen-Version.

Das von Nintendo, Tsunku♂ und TNX erstellte Rhythmus-Spiel wird am 2. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen – bei Amazon* könnt ihr die physische Version schon vorbestellen. Wie immer enthält es eine bunte Sammlung kleiner, witziger Rhythmus-Mini‑Games.

Egal, wie seltsam die Situation ist, die Regeln sind immer dieselben: Drücke die Knöpfe genau zum Takt! Springe durch Ringe, fange fliegendes Gemüse, schwinge die Schmiedehämmer oder kämpfe in einem RPG-artigen Modus gegen starke Gegner, um sie mit überraschenden Moves zur Musik zu besiegen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo