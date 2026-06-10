Nintendo macht Nintendo-Dinge: Der Show-Opener der Direct hat nicht jeden begeistert

Der ein oder andere hatte sich möglicherweise etwas veralbert gefühlt. Marvel’s Wolverine eröffnete die State of Play. Geoff Keighley eröffnete das Summer Game Fest mit Resident Evil: Veronica. Bei Xbox stieg man mit Gears of War: E-Day ein. Das Nintendo-Äquivalent wäre wohl ein neuer First-Party-Titel mit Kaliber gewesen.
Aber Nintendo entschied sich nach der langen Wartezeit auf die Direct für Rhythm Paradise Groove. Nun gut. Nintendo macht eben nachweislich gerne Nintendo-Dinge – und dafür lieben wir Nintendo ja auch ein bisschen. Rhythm Paradise ist jedenfalls inzwischen ein echter Klassiker in der Nintendo-Bibliothek geworden – und beliebt.
Nachdem es in Japan erstmals am 3. August 2006 erschien und sogar einen Arcade-Ableger bekam, ist seitdem auf allen Nintendo-Handhelds eine Variante der Reihe erschienen – und auf der Wii sogar eine Heimkonsolen-Version.
Das von Nintendo, Tsunku♂ und TNX erstellte Rhythmus-Spiel wird am 2. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen – bei Amazon* könnt ihr die physische Version schon vorbestellen. Wie immer enthält es eine bunte Sammlung kleiner, witziger Rhythmus-Mini‑Games.
Egal, wie seltsam die Situation ist, die Regeln sind immer dieselben: Drücke die Knöpfe genau zum Takt! Springe durch Ringe, fange fliegendes Gemüse, schwinge die Schmiedehämmer oder kämpfe in einem RPG-artigen Modus gegen starke Gegner, um sie mit überraschenden Moves zur Musik zu besiegen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo
4 Kommentare
Das war wirklich ein Kontrastprogramm zu Microsoft und Sony. Und ich lieb's 😂
Also ist jetzt kein Spiel für mich, aber schlecht fand ich es trotzdem nicht. Hat mich jedenfalls mehr unterhalten als dieses Komische daumencatchen Segment
Eigentlich hät ich auch mit Fire Emblem als Opener gerechnet.
Allerdings hat es so auch Sinn ergeben. Der Unterschied ist nun mal, dass Nintendo aktuell zwei aktuelle System zu bedienen hat. Daher sind die Directs aufgeteilt. Erst Switch exklusives, dann gehts zum Mischmasch, bis es hauptsächlich um Switch 2 gibt.
So der Gedanke, der auch an sich gut und richtig ist. Die Umsetzung ist allerdings immer noch nicht so optimal, gerade, weil das Mischmasch Segment halt auch zu viel hauptsächlich aus Switch 2 Sachen besteht. Da wäre ne weitere Teilung sinnvoller, dass in der Switch/Switch 2 Mischmasch Sektion, auch wirklich nur Spiele kommen, die für beides erscheinen.
Aber wenn man sowas wie Tales of Eternia im Schnelldurchlauf ankündigt und selbst Atelier was anscheinend ja tatsächlich ein neuer Ableger zu sein scheint? ... Dann wundert einem bei Nintendo eh nix mehr xD
Man merkt halt schon, dass man irgendwie Probleme hat die Struktur richtig hinzubekommen in letzter Zeit. Irgendwas liegt da intern im Argen, was sicherlich auch damit zu tun haben wird, warum es erst so spät eine Direct gab dies Jahr.
Letzten Endes spielt das aber nicht wirklich eine Rolle... So wie die State of Play sehr oft mit dem Rausschmeißer für Augen rollen sorgt und auch das im nachhinein keinerlei Bedeutung hat, tuts Nintendo halt mit der Struktur zur Zeit...
Die Spiele die gezeigt wurden haben es ja dennoch gut gemacht.
Und auch das Rhythm Spiel macht tatsächlich einen guten Eindruck. Es fällt mir immer noch schwer das Spiel Nintendos First Party Spielen zuzuordnen, weil es einfach voll wie ein Third Party Spiel von Bandai oder so wirkt xD Aber irgendwo wirkts auch bisschen, wie dieses eine Ryhthm Indie Spiel, was ziemlich an Popularität gewann und auch recht witzig gemacht ist, sowie auch irgendwie an Wario finde ich. Irgendwie passt es dann doch schon wieder.
Das mit dem Abenteuer Modus da, finde ich immer noch eine coole Idee, die das Spiel in meinen Augen auch noch mal "größer" als ich mit gerechnet habe.
Für mich wirds wohl dennoch nichts sein. Wenns nen Modus gäbe, der ähnlich wie Kickbeat wär, und ähnlich geile Musik bieten würde, würde ich es mir anschauen. Aber so überzeugt mich auch die Musik nicht genug. Klang irgendwie nett aber eintönig im Trailer. Und solche Spiele leben doch von der Musik, find ich, auch wenn man sich hier wohl mehr auf Sounds und die witzigen Szenen konzentriert. In eine Demo würd ich aber wohl reinschauen, falls eine kommen sollte^^
War ein richtiger Troll-Move, besonders auch die länge des Spiels.
Fire Emblem – interessiert mich zwar auch nicht – aber wäre vermutlich der coolere Start gewesen. War jedenfalls happy als es dann endlich um andere Spiele ging.