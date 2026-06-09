Kingdom Hearts IV feiert sein Comeback – und erscheint auch für Nintendo Switch 2

Es gab viele Gerüchte für die heutige Nintendo Direct und wahrscheinlich auch viele Wetten unter Fans. Aber wer darauf gewettet hat, dass Kingdom Hearts IV ausgerechnet bei der heutigen Nintendo Direct sein Comeback feiert, hat die besten Quoten gehabt.
Kingdom Hearts IV erscheint, wenn es erscheint, auch für Switch 2! Zeitgleich wird es dann auch für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC-Steam veröffentlicht. Falls ihr heute auf viele weitere Details hofft, werdet ihr aber leider enttäuscht.
„Als neuer Teil der von Square Enix entwickelten und veröffentlichten Action‑RPG‑Reihe gewährt Kingdom Hearts IV erste Einblicke in Charaktere, denen der Protagonist Sora in der geheimnisvollen Stadt Quadratum begegnet“, heißt es in der Pressemeldung.
Und weiter: „In diesem nächsten Kapitel reist Sora erneut durch verschiedene Welten, trifft auf neue Figuren und entdeckt dabei neue Kräfte.“ Weitere Details zum Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Wenngleich: Mit dem heutigen Comeback dürfen „Kingdom Hearts“-Fans natürlich Hoffnung haben, dass es nicht wieder so lange dauert.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix
13 Kommentare
Sah wie... Versus aus.
Mit Sora und Co.
liegt dran sora ist nicht mehr in den disney welten sondern in der reale welt und deswegen sieht das auch so schlechtlich leblos aus einfach zu real und nix mehr mit disney zu tun xd
Damit habe ich nicht gerechnet, schon gar nicht auf einer Nintendo Direct.
Ich denke mal, man hat hier einfach nicht mehr zeigen können oder dürfen. Disney ist immer gern für Geheimhaltung. In einem Interview wurde auch gemeint, daß die Stadt ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein wird, vielleicht hat man deshalb auch nicht mehr gezeigt.
Ist wahrscheinlich alles von einem früheren Build. Wahrscheinlich deshalb sieht es noch so aus. Oder so sieht die Unreal Engine 5 auf der Switch 2 aus.
Doch es, wird Disney Welten geben, wurde in irgendeinem Interview bestätigt. Leaks/Gerüchte behaupten das diesmal auch Welten zu Zoomania oder Die Unglaublichen geben soll.
Hoffe die lassen den Disney Müll mal raus, dann wirds interessant. Fand KH3 wirklich sehr enttäuschend.
Ufff. Generell schön, dass endlich mal was kommt und es ein Lebenszeichen gibt. Aber ehrlich g'sagt hätte mans ich das auch sparen können, weil halt an sich überhaupt kein Lebenszeichen.
Ich find's eher erschreckend, dass der Trailer praktisch genau das gleiche ist, was es vor vier Jahren zur Ankündigung gab und man ausser Stracciatella und dem Nicht-Luxord nur zwei neue Hanseln zeigt, die wie aus einem Handyspiel aussehen.
Grad das stösst mich auch am meisten ab. Bin keine Grafikhure und wegen mir könnte man bis heute noch den Stil aus Teil 1 und 2 verwenden, aber der ganze Trailer sieht so leer aus, so wenige Details und halt echt schnell hingerotzt....Verzeihung, aber wieso kämpft Sora im 35. Stock in einer Garage = riesiger und absolut leerer Raum gegen einen Maxi-Schattenborn?
Ganz ehrlich, der Trailer weckt bei mir kein Gefühl a la "Ach, wie schön. Endlich wird wieder etwas gezeigt" sondern ein "Teufel, da wurde ja in vier Jahren nichts gemacht und man ist keine Topfpflanze weiter!".
Und bitte endlich die Kutten der Organisation in die Lumpentonne. Die verlotterten Dingen sind so unfassbar totgeritten.....