Kingdom Hearts IV feiert sein Comeback – und erscheint auch für Nintendo Switch 2

Es gab viele Gerüchte für die heutige Nintendo Direct und wahrscheinlich auch viele Wetten unter Fans. Aber wer darauf gewettet hat, dass Kingdom Hearts IV ausgerechnet bei der heutigen Nintendo Direct sein Comeback feiert, hat die besten Quoten gehabt.

Kingdom Hearts IV erscheint, wenn es erscheint, auch für Switch 2! Zeitgleich wird es dann auch für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC-Steam veröffentlicht. Falls ihr heute auf viele weitere Details hofft, werdet ihr aber leider enttäuscht.

„Als neuer Teil der von Square Enix entwickelten und veröffentlichten Action‑RPG‑Reihe gewährt Kingdom Hearts IV erste Einblicke in Charaktere, denen der Protagonist Sora in der geheimnisvollen Stadt Quadratum begegnet“, heißt es in der Pressemeldung.

Und weiter: „In diesem nächsten Kapitel reist Sora erneut durch verschiedene Welten, trifft auf neue Figuren und entdeckt dabei neue Kräfte.“ Weitere Details zum Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Wenngleich: Mit dem heutigen Comeback dürfen „Kingdom Hearts“-Fans natürlich Hoffnung haben, dass es nicht wieder so lange dauert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix