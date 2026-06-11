Moss: The Forgotten Relic löst die VR-Fesseln im Juli und eine Demo gibt’s jetzt schon

Erst im Mai stellte Entwickler Polyarc mit Moss: The Forgotten Relic die neue Version seines beliebten Fantasy-Abenteuers vor. Die Reihe ist vor allem durch die VR-Titel Moss und Moss: Book II bekannt geworden. Nun gibt es endlich einen konkreten Termin für die Veröffentlichung – und auch eine Demo lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Wie Polyarc bekannt gab, erscheint Moss: The Forgotten Relic am 16. Juli für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam. Wer schon vorher einen Blick auf das Abenteuer werfen möchte, kann ab dem 8. Juni eine Demo auf Steam ausprobieren. Begleitend zur Ankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Die komplette Geschichte von Quill in einem Abenteuer

Moss: The Forgotten Relic vereint die Geschichten von Moss und Moss: Book II zu einer überarbeiteten Gesamterfahrung, die erstmals auch außerhalb von VR auf Konsolen und PC spielbar sein wird.

SpielerInnen begleiten erneut die mutige Maus Quill auf ihrer Reise durch ein vergessenes Königreich voller Geheimnisse, Magie und Gefahren. Dabei warten Erkundung, Umgebungsrätsel und eine emotionale Geschichte im Stil eines lebendigen Märchenbuchs.

Für die neue Version hat Polyarc verschiedene Verbesserungen integriert. Dazu gehören überarbeitete Grafik und Performance, neue Zwischensequenzen, eine intelligente Kameraführung, sämtliche Inhalte des „Twilight Garden“-DLCs sowie zusätzliche Barrierefreiheitsoptionen wie das Überspringen von Kämpfen.

Mit über 160 Auszeichnungen und Nominierungen zählt die Moss-Reihe zu den erfolgreichsten VR-Abenteuern der vergangenen Jahre. Schon bald zeigt sich, ob die Geschichte von Quill auch außerhalb der virtuellen Realität genauso gut funktioniert.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Bildmaterial: Moss The Forgotten Relic, Polyarc