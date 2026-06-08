Fortsetzung des beliebten Monster-Sammelspiels: Cassette Beasts geht in die nächste Runde

„Was ist denn das für ein Monstersammel-Spiel?“, fragten wir uns gestern auf dem Xbox Games Showcase. Schnell war klar: Der Nachfolger des 2023 erschienenen Cassette Beasts wurde angekündigt: Cassette Beasts 2002!

Cassette Beasts 2002 bleibt seiner Grundidee treu und kombiniert Monster-Sammelmechaniken mit klassischem, taktischem Kampfsystem, verlagert das Geschehen jedoch in die neue Spielwelt Nodnol – eine bewusst nostalgisch angelegte Hommage an das London der frühen 2000er-Jahre.

Hier treffen Menschen und Kreaturen aufeinander, decken die Machenschaften eines Okkultisten auf und währenddessen gibt es mehr als 250 verschiedene Bestien zum Sammeln. Der Titel soll sowohl an Fans des Vorgängers als auch für Neueinsteiger geeignet sein.

Im Zentrum steht erneut das vergleichsweise tiefgehende Kampfsystem. Spieler sammeln und „recorden“ Kreaturen, um deren Formen im Kampf anzunehmen. Für den strategischen Vorteil im Kampf müsst ihr verschiedene Fähigkeiten, Rollen und Elementvorteile strategisch miteinander kombinieren. Gegnerische Monster reagieren dabei dynamisch auf das Verhalten der Spieler, lernen aus eingesetzten Taktiken und stellen sich in späteren Begegnungen angepasst erneut entgegen.

Monsterfusion als Spielemelement

Ein zentrales Spielelement bleibt die Fusion von Bestienformen: Aus über 250 Kreaturen, inklusive Evolutionslinien, sollen sich mehr als 50.000 Kombinationen ergeben, die vollständig animiert sind. Ergänzt wird das System durch ein Begleiter-Feature mit insgesamt zwölf Charakteren, zu denen SpielerInnen Beziehungen aufbauen und auch romantische Bindungen eingehen können. Dann sind die Monster besonders motiviert, alles zu geben.

Stärker im Fokus stehen diesmal die Multiplayer-Elemente. Neben dem Tausch von Kassetten können SpielerInnen gemeinsam Kämpfe bestreiten, sich in skalierenden Eins-gegen-eins-Duellen messen, die Story gemeinsam erleben oder zeitbasierte Herausforderungen absolvieren, die zusätzliche Belohnungen bieten.

Das rundenbasierte RPG Cassette Beasts 2002 soll für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 sowie PC über Steam und den Microsoft Store erscheinen; ein konkreter Termin steht bislang noch aus.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Cassette Beasts 2002, Raw Fury, Bytten Studio