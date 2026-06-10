Next-Level Ninja Battles im Ninjala-Sequel: „Switch 2“-Exklusivspiel erobert jetzt die Open-World

Die Nintendo Switch 2 bekommt mit Ninjala 2: The Uncharted Planet einen weiteren Exklusivtitel. Der Vorgänger (ebenfalls bis heute Switch-exklusiv) war sehr erfolgreich: Ninjala konnte weltweit über 11 Millionen Downloads verzeichnen und erhielt sogar einen eigenen Anime.

Die Fortsetzung setzt auf eine Open-World-Ansatz und setzt nicht nur auf PvP, sondern besitzt auch einen Offline-Modus in Form eines Actionspiels mit offener Spielwelt. Dabei durchstreift ihr weitläufige, naturreiche Landschaften in eurem eigenen Tempo, während ihr das schnelle Ninja-Gum-Action-Kampfsystem meistert und die Kräfte der Shinobi meistert, Dungeons bezwingt und gigantische Bosse in einer unerforschten Welt besiegt.

Die Reise könnt ihr dabei allein oder im Koop bestreiten. Koordiniert euch, um Dungeons zu meistern und riesige Bosse gemeinsam zu besiegen. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Ninja-Schülers an der WNA Academy. Beliebte Charaktere aus dem Original – darunter Lucy, Berecca und Van – sind ebenfalls mit dabei.

Anime gratis streamen

Zur Feier der Ankündigung startet GungHo Online Entertainment eine zeitlich begrenzte Gratis-Streaming-Aktion des Ninjala-Animes. Die ersten 63 Episoden werden ab dem Wochenende nach und nach kostenlos über den offiziellen Ninjala-YouTube-Kanal veröffentlicht.

Diese Episoden decken die Handlung bis unmittelbar vor Ninjala 2: The Uncharted Planet ab und bieten Fans die Möglichkeit, in die kommende Geschichte einzusteigen. Ninjala 2: The Uncharted Planet erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2. Eine erste Demo wird auf der Anime Expo 2026 spielbar sein.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ninjala 2: The Uncharted Planet, GungHo Online Entertainment