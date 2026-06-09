Schon 3,5 Millionen Verkäufe: Kartenladen-Sim bereitet den Sprung auf Konsolen vor

Als der malaysische Solo-Entwickler Ding Shen Sia TCG Card Shop Simulator im September 2024 im Early-Access veröffentlichte, dürfte er kaum damit gerechnet haben, welchen Erfolg das Spiel einmal feiern würde.

Knapp zwei Jahre später hat die Kartenladen-Simulation nun die Marke von 3,5 Millionen verkauften Exemplaren auf PC und Xbox Series überschritten. Die Neuigkeit wurde im Rahmen des Southeast Asian Games Showcase 2026 bekannt gegeben.

Gleichzeitig enthüllte Entwicklerstudio O.P. Neon Games die nächsten großen Schritte für das Spiel: Die Vollversion 1.0 steht kurz bevor und auch Umsetzungen für PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2 sind bereits in Arbeit. Das Spiel erscheint außerdem für die ursprüngliche Nintendo Switch.

Das Kartenspiel wird endlich spielbar

Mit der bevorstehenden Version 1.0 erfüllt O.P. Neon Games einen der größten Wünsche der Community. Erstmals wird das fiktive Kartenspiel Tetramon direkt im Spiel spielbar sein. Bislang bestand der Reiz vor allem darin, Boosterpacks zu öffnen, Karten zu sammeln und den eigenen Laden zu verwalten.

Ein neuer Trailer zeigt jetzt erstmals die spielbare Version des Sammelkartenspiels. Zusätzlich sollen neue Tetramon-Karten ihren Weg ins Spiel finden. Weitere Details will der Entwickler kurz vor der Veröffentlichung der Vollversion bekannt geben.

Ein Genre boomt weiter

In TCG Card Shop Simulator führen SpielerInnen ihren eigenen Kartenladen. Sie bestellen neue Ware, befüllen Regale, legen Preise fest, veranstalten Events, stellen Personal ein und erweitern ihr Geschäft Schritt für Schritt zu einem kleinen Imperium. Der besondere Reiz liegt dabei in der bekannten Freude am Öffnen von Boosterpacks und dem Aufbau einer eigenen Kartensammlung.

Das Thema scheint aktuell einen Nerv zu treffen. Erst kürzlich wurde mit You’re a Scalper, Aren’t You? ein weiteres Spiel rund um einen Kartenladen angekündigt. Der ebenfalls von einem Solo-Entwickler stammende Titel von Miyabi schlägt allerdings eine andere Richtung ein. Dort verwaltet ihr nicht nur euer Geschäft, sondern deckt auch Scalper auf.

Ein Termin für die Vollversion 1.0 sowie die Konsolenfassungen steht noch aus. Die Steam-Seite zum Spiel findet ihr hier. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: TCG Card Shop Simulator, O.P. Neon Games