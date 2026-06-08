Sega krempelt Virtua Fighter komplett um – ein Persona-Autor und David Hayter helfen

Das hatte sich bisher noch nicht angedeutet. Schon seit Ende 2024 hat SEGA den neuen Serienteil zu Virtua Fighter in Aussicht gestellt, der bisher als New Virtua Fighter firmierte. Das Spiel wird von den Yakuza-Machern RGG Studio entwickelt, doch was wir bisher gesehen hatten, sah ganz nach „Virtua Fighter“ aus.

Beim Summer Game Fest gab SEGA dem Kind mit Virtua Fighter Crossroads aber endlich einen Namen und präsentierte neue Details, die zeigen, dass man die traditionsreiche Serie komplett neu aufstellt. Virtua Fighter Crossroads wird ein sogenanntes „erzählerisches Fighting-Adventure“ – ein „genreübergreifendes Erlebnis“.

Den ersten Trailer gab’s beim Summer Game Fest, es schloss ein Showcase an. Beide Videos haben wir unten für euch angehangen. „Im Trailer rund um den neuen Kämpfer Cielo erhielten Fans eine erste Kostprobe der cinematischen Geschichte und intensiven Action, die RGG Studios unkonventionellen neuen Ansatz für das Kampfspiel-Genre auszeichnen“, so SEGA.

Das „Herzstück der Reihe“ solle aber bewahrt bleiben: „pure, realistische Kämpfe mit einfacher Steuerung, die sie zu einer festen Größe der Branche gemacht haben.“ Präsentiert von Producer und Creative Director Riichiro Yamada, Art Director Ryo Shibasaki und Battle Director Yosuke Takeda enthüllte der Showcase anschließdn brandneue Einzelheiten.

Dabei ging es um den neuen Storymodus und um das „dynamische neue Kampfsystem, das den knallharten Realismus liefert, für den die Reihe bekannt ist, sowie wichtige Details über die namhaften Autoren hinter diesem kühnen Abenteuer.“

Von klassischen kompetitiven Kampfspielen will sich Virtua Fighter Crossroads eben durch erzählerische Action abheben. Fans erleben eine „eine mitreißende, vielschichtige Story aus der Perspektive von vier verschiedenen Protagonisten, die von ihren Überzeugungen angetrieben und von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.“

Damit der Spagat zwischen Story-Abenteuer und Fighting-Klassiker gelingt, hat sich RGG Studio namhafte Hilfe gesichert. David Hayter (X-Men, Watchmen) ist World Building Supervisor. Lead Writer ist Brad Kane (Autor von Ghost of Tsushima und Lead Writer von As Dusk Falls) – dazu wirkt Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon, Judgment) als Scenario Director und Shinji Yamamoto (Persona-Serie) als Scenario Writer.

Der neue Trailer:

Erweiterter Story-Trailer:

Showcase-VOD:

Bildmaterial: New Virtua Fighter, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio