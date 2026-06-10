Ein Gerücht zu Kingdom Hearts bestätigt sich: Super-Sammlung erscheint nativ für Switch 2

Wenn es ein Gerücht gegeben hätte, Kingdom Hearts IV würde ausgerechnet bei der Nintendo Direct sein Comeback feiern, hätte es wohl kaum jemand geglaubt. Genau das ist eingetroffen. Tatsächlich gab es im Vorlauf der Direct ein Gerücht zu Kingdom Hearts, aber das drehte sich nicht um den vierten Teil.

Insider Nash Weedle hatte eine native Switch-2-Fassung der großen Collection „Integrum Masterpiece“ in Aussicht gestellt. Die wurde wahrscheinlicher, als Fans feststellten, dass die Demos zu den verschiedenen Cloud-Versionen der Kingdom-Hearts-Spiele plötzlich aus den eShops verschwanden.

Bei der Nintendo Direct vollzog Square Enix dann tatsächlich die Ankündigung: Square Enix bringt das Disney-Crossover-Epos gebündelt auf die aktuelle Nintendo Switch 2. Und zwar diesmal nicht als Cloud-Version, sondern ganz nativ. Im Nachgang gab Square Enix bekannt, dass die Kingdom Hearts Collection [I–III] am 8. Oktober darüber hinaus auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird.

Enthalten sind Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts III inklusive des Story-DLCs Re Mind. Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die optisch aufgewerteten Klassiker in Aktion zeigt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kingdom Hearts 3, Square Enix