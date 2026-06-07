Xbox enthüllt das erste neue Spyro-Game seit fast zwei Jahrzehnten beim Xbox Games Showcase

Als Spyro 1998 erstmals erschienen ist, wurde das Plattform-Abenteuer von Insomniac Games entwickelt und für PlayStation veröffentlicht. Insomniac gehört heute zu den PlayStation Studios, aber Spyro gehört seit 2008 Activision. Und Activision wiederum gehört seit einiger Zeit zu Xbox.

Und so kommt es schließlich, dass Xbox heute das erste neue Spyro-Game seit fast zwei Jahrzehnten beim Xbox Games Showcase enthüllen durfte. Entwarnung für PlayStation-Fans. Spyro the Dragon 4 – genannt Spyro: A Realm Beyond und entwickelt von Toys for Bob – erscheint neben Xbox Series auch für PS5 und darüber hinaus auch für Nintendo Switch 2 und PCs.

Xbox stellt vor: „Nach dem Erfolg von Spyro: Reignited Trilogy und Crash Bandicoot 4: It’s About Time bringt das Studio den legendären lila Drachen in einem brandneuen Abenteuer zurück, das eine neue Welt, erweiterte Möglichkeiten der Erkundung und innovative Spielmechaniken bietet – während der echte Drachenflug es den Spielern ermöglicht, frei durch die Spielwelten zu schweben.“

Der langjährige Synchronsprecher Tom Kenny feiert ebenso ein Comeback und Toys for Bob will in den kommenden Monaten weitere Details verraten. Spyro: A Realm Beyond erscheint im Frühjahr 2027. Wer noch etwas tiefer einsteigen will, findet im Xbox-Blog einen ausführlichen Beitrag und ein Interview mit Toys for Bob Studio-Chef Paul Yan.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob