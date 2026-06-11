Ein sprechendes Schwein ist nur der Anfang: Fable zeigt 30 Minuten neues Gameplay

Erst beim großen Xbox Games Showcase gab es einen neuen Trailer zu Fable zu sehen. Nun hat Entwickler Playground Games noch einmal nachgelegt und satte 30 Minuten Gameplay veröffentlicht. Das Open-World-RPG erscheint nach seiner letzten Verschiebung am 23. Februar 2027 für Xbox Series, PC und PlayStation 5. Zum Start wird es im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Mehr als nur ein Rollenspiel

Die ausführliche Präsentation zeigt, dass Fable deutlich mehr sein möchte als ein klassisches Fantasy-RPG. Neben Quests, Kämpfen und einer offenen Spielwelt steht vor allem das Leben in Albion im Mittelpunkt. SpielerInnen können Häuser und Geschäfte kaufen, Beziehungen aufbauen, Berufe ausüben und sogar ganze Wirtschaftskreisläufe beeinflussen.

Besonders viel Wert legt Playground Games auf die Bewohner der Spielwelt. Über 1.000 vollständig vertonte NPCs sollen eigene Tagesabläufe, Beziehungen und Erinnerungen besitzen. Entscheidungen wirken sich dauerhaft auf deren Meinung über die Heldin oder den Helden aus.

Statt eines simplen Gut-oder-Böse-Systems setzt Fable auf ein vielschichtiges Reputationssystem, bei dem verschiedene Charaktereigenschaften und Handlungen unterschiedlich bewertet werden. Im Xbox-Blog wird noch einmal genauer auf die vielen NPCs im Spiel eingegangen.

Entscheidungen mit langfristigen Folgen

Im gezeigten Gameplay rettet die Spielfigur ein sprechendes Schwein, kauft eine Taverne, stellt einen ehemaligen Bettler ein, beginnt eine Beziehung und gerät später sogar mit dem Gesetz in Konflikt. All diese Handlungen hinterlassen laut Playground Games Spuren in der Spielwelt und beeinflussen, wie die Bevölkerung auf die Spielfigur reagiert.

Dazu kommen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, ein Immobilien-System, verschiedene Berufe sowie Beziehungen, die bis hin zu Ehe und Familiengründung reichen können. Zusammen mit dem actionreichen Kampfsystem entsteht so eine Mischung aus Rollenspiel, Lebenssimulation und Sandbox-Erfahrung, die deutlich an die Wurzeln der Reihe erinnern soll so zumindest die Entwickler. Was ist eure Meinung zum neuen Gameplay?

Die Gameplay Demo:

Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games