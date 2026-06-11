Ein sprechendes Schwein ist nur der Anfang: Fable zeigt 30 Minuten neues Gameplay

Erst beim großen Xbox Games Showcase gab es einen neuen Trailer zu Fable zu sehen. Nun hat Entwickler Playground Games noch einmal nachgelegt und satte 30 Minuten Gameplay veröffentlicht. Das Open-World-RPG erscheint nach seiner letzten Verschiebung am 23. Februar 2027 für Xbox Series, PC und PlayStation 5. Zum Start wird es im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.
Mehr als nur ein Rollenspiel
Die ausführliche Präsentation zeigt, dass Fable deutlich mehr sein möchte als ein klassisches Fantasy-RPG. Neben Quests, Kämpfen und einer offenen Spielwelt steht vor allem das Leben in Albion im Mittelpunkt. SpielerInnen können Häuser und Geschäfte kaufen, Beziehungen aufbauen, Berufe ausüben und sogar ganze Wirtschaftskreisläufe beeinflussen.
Besonders viel Wert legt Playground Games auf die Bewohner der Spielwelt. Über 1.000 vollständig vertonte NPCs sollen eigene Tagesabläufe, Beziehungen und Erinnerungen besitzen. Entscheidungen wirken sich dauerhaft auf deren Meinung über die Heldin oder den Helden aus.
Statt eines simplen Gut-oder-Böse-Systems setzt Fable auf ein vielschichtiges Reputationssystem, bei dem verschiedene Charaktereigenschaften und Handlungen unterschiedlich bewertet werden. Im Xbox-Blog wird noch einmal genauer auf die vielen NPCs im Spiel eingegangen.
Entscheidungen mit langfristigen Folgen
Im gezeigten Gameplay rettet die Spielfigur ein sprechendes Schwein, kauft eine Taverne, stellt einen ehemaligen Bettler ein, beginnt eine Beziehung und gerät später sogar mit dem Gesetz in Konflikt. All diese Handlungen hinterlassen laut Playground Games Spuren in der Spielwelt und beeinflussen, wie die Bevölkerung auf die Spielfigur reagiert.
Dazu kommen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, ein Immobilien-System, verschiedene Berufe sowie Beziehungen, die bis hin zu Ehe und Familiengründung reichen können. Zusammen mit dem actionreichen Kampfsystem entsteht so eine Mischung aus Rollenspiel, Lebenssimulation und Sandbox-Erfahrung, die deutlich an die Wurzeln der Reihe erinnern soll so zumindest die Entwickler. Was ist eure Meinung zum neuen Gameplay?
Die Gameplay Demo:
Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games
6 Kommentare
Das sieht schon wirklich spielenswert aus ... argh. Zum Glück gibt's keinen Switch 2 Port ...
Es sieht einfach toll aus und ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel.
Ich bin immer noch etwa enttäuscht, dass die Hörner und der Heiligenschein entfallen ist, aber mal schauen, welche alternativen es gibt.
Erinnert noch jemanden dieses Dorf an Hogsmeade aus dem Harry Potter Spiel.
Soso, ein sprechendes Schwein ist also nur der Anfang. (siehe Avatar) äh ja.^^
Von allen Xbox IP's finde ich dieses am Interessantesten. Ich bin gespannt, was auf einen im Endeffekt erwartet. Ich habe mildes Interesse, da Richard Ayoade involviert ist und sein Film Submarine, wo er als Regisseur wirkte, war ziemlich cool.
Das echt verrückt, was die da zusammengeklöppelt haben. Wahnsinn... Wie viel Komplexität o.o An dem Spiel wird man ja ein Leben lang spielen können, so wie das klingt xD Ich würde sowas von jedes einzelne Haus in der gesamten Welt aufkaufen! xD
Die Dates könnten allerdings etwas umfangreicher sein. Auch das Schmieden bzw. die anderen Jobs dann wohl auch, könnten für meine Geschmack noch etwas komplexer umgesetzt sein. Ich liebe halt immer noch das Schmiedesystem in Risen 1, Die Hälfte davon, fänd ich hier gut. Aber immerhin ist es mehr, als die meisten anderen RPGs mit Schmiedemechaniken mittlerweile machen.
Der einzige Hauptkritikpunkt bleibt jedoch die Farblosigkeit, auch wenn es hier zum Glück wieder Fable-hafter aussieht, als im letzten Trailer. Trotzdem habe ich immer son bisschen "Berlin-Gefühl", wo selbst das saftigste grün, von einem Grauschleier verborgen wird xD Auch wenns bei Fable hier jetzt nicht ganz so schlimm ist, wie in Berlin xD Mehr Farbe wär aber wirklich schön, da es eben ein Fable ist.
Ich muss ehrlich zugeben, dass das Spiel mich dann doch ein wenig ins Wanken bringt, nicht doch noch schwach zu werden und mir ne PS5 oder Xbox zu holen... Doch dann sehe ich die Wucherpreise und die Gefahr ist gebannt (Wobei die Xbox Series S wäre noch erträglich... Laufwerk dürfte auch nicht so viel extra kosten... )
Wow, cool! Die 30 Minuten muss ich mir dann mal noch anschauen. Bin sehr angetan, dass sie gleich noch mehr zeigen.
OK, find ich sieht wirklich gut aus und wirklich nach Fable, mit den Entscheidungen und dem Moral System, Häuserkauf, Dating und Family.