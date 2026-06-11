Fu-Fu-Chan -way up!- raubt euch buchstäblich den Atem und ihr könnt es jetzt ausprobieren

Das Indie-Entwicklerteam PURESO_STUDIO hat eine Demo zu seinem physikbasierten 2D-Scrolling-Actionspiel Fu-Fu-Chan -way up!- auf Steam veröffentlicht. Die finale Version wird am 13. Juli 2026 erscheinen

In Fu-Fu-Chan -way up!- steuert ihr die Ballonfigur Fu-Fu-Chan, aber auf eine eher ungewöhnliche Weise. Statt klassischer Eingaben über Controller pustet ihr ins Mikrofon – alternativ steht aber auch eine Maussteuerung bereit. Ziel ist es, immer weiter nach oben zu klettern. Die Spielwelt besteht aus vertrauten Alltagsgegenständen, die zu Plattformen arrangiert sind und eine verspielte, zugleich aber fordernde Umgebung schaffen.

Trotz der simplen Grundidee ist Fu-Fu-Chan -way up!- alles andere als einfach. Die Kombination aus physikbasierter Bewegung, wachsender Fallhöhe und der Ungenauigkeit der Atemsteuerung sorgt für Nervenkitzel, der euch den Atem stocken lässt. Je höher die SpielerInnen aufsteigen, desto stärker wirkt sich die eigene Nervosität auf die Kontrolle aus, da unruhige Atmung unmittelbar das Verhalten der Spielfigur beeinflusst.

Auch überraschte oder frustrierte Ausrufe solltet ihr unterlassen. Da die Steuerung über Atem und Stimme erfolgt, werden Reaktionen wie Keuchen, erschrockene Ausrufe oder hektische Atemzüge Teil des Spielerlebnisses und erhöhen den Unterhaltungswert für Zuschauer.

Gleichzeitig wird die Interaktion mit der Spielwelt erweitert: Das Pusten dient nicht nur der Fortbewegung, sondern beeinflusst auch die Umgebung, etwa durch das Aufwirbeln von Objekten oder das Entfachen von Flammen. Weitere Informationen sowie die zeitlich begrenzte Demo sind über die offizielle Steam-Seite des Spiels verfügbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fu-Fu-Chan -way up!-, PURESO_STUDIO