Persona 4 Revival enthüllt endlich seinen Termin – und noch ein wichtiges Detail

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Persona 4 Revival beim Xbox Games Showcase 2025 erstmals offiziell angekündigt wurde. Seitdem warteten Fans gespannt auf neue Informationen zum Remake des JRPG-Klassikers. Im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase war es nun endlich so weit.

Atlus und P-Studio präsentierten einen neuen Trailer und verrieten dabei auch den Veröffentlichungstermin. Persona 4 Revival erscheint demnach am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Zudem wird das Spiel direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Die Vorbestellungen starten jetzt auch schon.

Persona 4 Golden dient als Grundlage

Eine der wichtigsten Neuigkeiten für langjährige Fans betrifft den Umfang des Remakes. Der neue Trailer bestätigt nämlich, dass Persona 4 Revival nicht lediglich auf dem ursprünglichen PlayStation-2-Spiel basiert, sondern die Inhalte von Persona 4 Golden übernimmt.

Besonders deutlich wird das durch den Auftritt von Marie, die ursprünglich erst in der erweiterten Golden-Version eingeführt wurde. Damit scheint klar zu sein, dass die zusätzlichen Inhalte, Charaktere und Handlungsstränge von Persona 4 Golden Teil des Remakes sein werden. Außerdem hören wir im Trailer einige der neuen englischen Stimmen der Charaktere.

Zurück nach Inaba

Wie bereits das Original verschlägt es SpielerInnen erneut in die ländliche japanische Kleinstadt Inaba. Was zunächst nach einem ruhigen Jahr auf dem Land aussieht, entwickelt sich schnell zu einem mysteriösen Kriminalfall.

Eine rätselhafte Mordserie erschüttert die Stadt, während gleichzeitig Gerüchte über einen geheimnisvollen Fernsehsender die Runde machen, der angeblich nur an regnerischen Nächten erscheint.

Eine Überraschung blieb jedoch aus: Während viele Fans auf eine Ankündigung für Nintendo Switch 2 gehofft hatten, wurde eine entsprechende Version auch diesmal nicht bestätigt. Damit bleibt es vorerst bei den bereits bekannten Plattformen PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Der neue Trailer:

Der japanische Trailer:

Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio