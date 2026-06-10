Nintendo legt Termin für das neue „Fire Emblem“ fest – und bringt JRPG-Fans in Bedrängnis

Die gestrige Nintendo Direct hatte so einige Überraschungen parat. Viele Fans hofften jedoch vor allem auf neue Informationen zu Fire Emblem: Fortune’s Weave – und wurden nicht enttäuscht. Nintendo und Intelligent Systems präsentierten einen neuen Trailer, nannten endlich den konkreten Termin und starteten die Vorbestellungen.

Das Strategie-Rollenspiel erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Für einige JRPG-Fans dürfte das Datum allerdings für gemischte Gefühle sorgen, denn am selben Tag erscheint auch Trails in the Sky 2nd Chapter. Der ganze Monat September ist ohnehin schon extrem gut mit Veröffentlichungen bestückt.

Vier Helden und ein Wunsch

Fire Emblem: Fortune’s Weave führt SpielerInnen in das Kaiserreich Dagda, wo die sogenannten Heroenspiele ausgetragen werden. Der Gewinner erhält einen Wunsch von den Göttern erfüllt. Im Mittelpunkt stehen vier neue Hauptfiguren: Cai, der seinen gefangenen Vater retten möchte, der Schwertkämpfer Dietrich, Königin Theodora sowie die Musikerin Leda, die auf Rache sinnt.

Zwischen den taktischen Schlachten können SpielerInnen die Hauptstadt Dagsion erkunden, neue Techniken erlernen, Verbündete rekrutieren und ihre Beziehungen vertiefen. Darüber hinaus lassen sich außerhalb der Stadt zusätzliche Erfahrungen sammeln, um die eigene Truppe weiter zu stärken.

Neben der Standardversion wird auch die Dagdan Collection erscheinen. Diese Sonderedition enthält ein Steelbook, Charakterkarten, eine Karte von Dagda sowie ein rund 200 Seiten starkes Artbook. Im deutschen Nintendo Store* ist die Sammleredition bereits mit 109,99 Euro gelistet und vorbestellbar.

Die digitale Version kostet 69,99 Euro, während die physische Standardausgabe für 79,99 Euro angeboten wird. Das ist allerdings nur der Preis, den Nintendo aufruft. Oft genug waren Händler schon vor der Veröffentlichung von Nintendo-Spielen zuletzt 10 Euro für die physische Version heruntergegangen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems