Nach sechs Jahren Wartezeit: Road-Trip-Abenteuer aus Deutschland erhält einen Termin

Manchmal brauchen gute Dinge eben etwas länger. Ganze sechs Jahre ist es inzwischen her, dass das deutsche Entwicklerstudio Third Shift Forever Ago erstmals angekündigt hat. Nach mehreren Jahren der Entwicklung und zuletzt einem neuen Einblick im März steht nun endlich fest, wann das emotionale Road-Trip-Abenteuer erscheint.

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Third Shift haben bekannt gegeben, dass Forever Ago am 8. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen wird. Begleitend zur Terminankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Ein Roadtrip auf der Suche nach Erlösung

In Forever Ago übernehmen SpielerInnen die Rolle von Alfred, der nach einer persönlichen Tragödie zu einer Reise in den Norden aufbricht. Mit seinem Kleinbus und einer Sofortbildkamera im Gepäck sucht er nach Antworten, neuen Erinnerungen und vielleicht auch nach einem Weg, mit seiner Vergangenheit abzuschließen.

Die Reise führt durch unterschiedlichste Landschaften – von ruhigen Waldpfaden über Wüsten bis hin zu Bergregionen. Unterwegs begegnet Alfred neuen Menschen, erkundet besondere Orte und untersucht Gegenstände, die mehr über die Welt und ihre früheren Bewohner verraten.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Sofortbildkamera. Mit ihr dokumentiert Alfred seine Erlebnisse und löst kleinere Umgebungsrätsel. Begleitet wird das Abenteuer von einem Soundtrack des Komponisten Clark Aboud, den viele bereits durch seine Arbeit an Slay the Spire kennen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Forever Ago, Annapurna Interactive, Third Shift