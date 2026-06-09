Square Enix enthüllt das erste Final Fantasy in HD-2D-Grafik bei der Nintendo Direct

Pixel, ein Schwarzmagier … „Final Fantasy“-Fans machten große Augen bei der heutigen Nintendo Direct. Square Enix kündigte das erste Final Fantasy in HD-2D-Grafik an: Final Fantasy Resonance. Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2 und die alte Switch erscheinen.
Neben der Veröffentlichungen für die Nintendo-Konsolen, die während der Nintendo Direct natürlich im Fokus standen, wird Final Fantasy Resonance auch für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.
Was ist Final Fantasy Resonance?
Final Fantasy Resonance ist eine Hommage an das klassische und moderne Final Fantasy gleichermaßen, soll aber vor allem an die beliebtesten Titel vergangener Tage erinnern. Das Spiel bietet Chocobos, Esper, Luftschiffe und die Auftritte zahlreicher bekannter und beliebter „Final Fantasy“-Charaktere wie Cloud, Tidus und den Krieger des Lichts.
Falls ihr einige bekannte Story-Schnipsel seht, ist das kein Zufall. Das Spiel basiert „auf dem ersten Handlungsbogen des Mobile-Games Final Fantasy Brave Exvius„, wurde allerdings von Grund auf neu überarbeitet und soll „ein vollwertiges RPG-Erlebnis in Konsolenqualität“ bieten. Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im letzten Jahr nach über 10 Jahren eingestellt.
Final Fantasy Resonance bietet ein strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem und eine HD-2D-Optik, welche „die Grenzen der Pixelgrafik neu definiert und so cineastisch präsentiert wird, wie nie zuvor.“ Neben einer Digital Deluxe Edition wird es auch eine Collector’s Edition geben.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix
34 Kommentare
Wenn es wie in Brave Exvius war, sind es eigenständige Charaktere mit eigenen Skillset. Wobei es hier tatsächlich eher danach aussieht, als ob man die Visionen dieses mal an die Mainparty koppelt. Von daher kann da alles passieren.
Ich fand es auch eine schöne Überraschung, hatte nicht mit einem neuen Final Fantasy im HD-2D Look gerechnet und habe mich immer für Final Fantasy Brave Exvius interessiert, da ja die Story gut sein sollte, aber als Handy Game war das eher uninteressant für mich.
Dann hole ich es dann in dieser Form nach 😄
Also ich freu mich drauf.
IGN durfte schon 3h zocken:
Ui, hübsch.
Brave Exvius hab ich damals bis zur Mitte des zweiten Akts gespielt und wurde gut unterhalten. Grad die Handlung motiviert, schreibt zwar die Weltgeschichte nicht neu, ist aber überraschend komplex und umfangreich für ein Handyspiel und die Charaktere heben's auch nochmal ein Stück nach oben.
Weiss gar nicht, ob die Handlung überhaupt komplett durcherzählt und zu einem Ende gebracht wurde oder ob wir hier alles bekommen hatten, was es auch in Japan gab.
Freut mich, vor allem, wenn der ganze Mobile Gedöns wegfällt.
OMG es gibt tatsächlich Voice Over in den Dialogen(dachte erst nur im Kampf).
Kompletter FFBE Soundtrack + knapp 40 neue Tracks
Visions sind wie Persona
Menüs mag ich
Kampf wie Octo aber mit FFBE Skills
Sprites sind dem Original sehr ähnlich aber die Animationen im Kampf sind komplett neu(mehr wie Octo)
Welt/Maps sehen traumhaft aus
Ich sterbe gleich. Kann´s noch irgendwie besser werden? Ja, vll noch komplett in 3D xd
Definitiv meine Spiel des Jahres.