Square Enix enthüllt das erste Final Fantasy in HD-2D-Grafik bei der Nintendo Direct

Pixel, ein Schwarzmagier … „Final Fantasy“-Fans machten große Augen bei der heutigen Nintendo Direct. Square Enix kündigte das erste Final Fantasy in HD-2D-Grafik an: Final Fantasy Resonance. Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2 und die alte Switch erscheinen.

Neben der Veröffentlichungen für die Nintendo-Konsolen, die während der Nintendo Direct natürlich im Fokus standen, wird Final Fantasy Resonance auch für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Was ist Final Fantasy Resonance?

Final Fantasy Resonance ist eine Hommage an das klassische und moderne Final Fantasy gleichermaßen, soll aber vor allem an die beliebtesten Titel vergangener Tage erinnern. Das Spiel bietet Chocobos, Esper, Luftschiffe und die Auftritte zahlreicher bekannter und beliebter „Final Fantasy“-Charaktere wie Cloud, Tidus und den Krieger des Lichts.

Falls ihr einige bekannte Story-Schnipsel seht, ist das kein Zufall. Das Spiel basiert „auf dem ersten Handlungsbogen des Mobile-Games Final Fantasy Brave Exvius„, wurde allerdings von Grund auf neu überarbeitet und soll „ein vollwertiges RPG-Erlebnis in Konsolenqualität“ bieten. Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im letzten Jahr nach über 10 Jahren eingestellt.

Final Fantasy Resonance bietet ein strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem und eine HD-2D-Optik, welche „die Grenzen der Pixelgrafik neu definiert und so cineastisch präsentiert wird, wie nie zuvor.“ Neben einer Digital Deluxe Edition wird es auch eine Collector’s Edition geben.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix