Die Bayonetta-Macher erwecken die Teenage Mutant Ninja Turtles wieder zum Leben

Die Paramount Games Studios und PlatinumGames kündigten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin an. Ursprünglich sollte das Spiel von Black Forest Games entwickelt werden, jedoch wurde diese Version eingestellt.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin wird ein AAA-Action-Adventure, das auf der gleichnamigen Comicreihe mit dunkleren Themen basiert, die in der Fancommunity sehr beliebt ist.

The Last Ronin spielt in einer düsteren Zukunft von New York City. Die Stadt wird von einem totalitären Regime kontrolliert, das aus dem Erbe des Foot Clans hervorgegangen ist. Ein einzelner überlebender Turtle kämpft sich durch diese futuristische Stadt, um Rache an dem Mann zu nehmen, der für den Tod seiner Familie verantwortlich ist.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin befand sich bei Black Forest Games und THQ Nordic in Entwicklung, doch noch vor der Fusion von Skydance mit Paramount wurde die Entwicklung eingestellt“, erklärte ein Sprecher von Paramount Games Studio gegenüber Gematsu.

„Da wir wussten, wie sehr sich die Fans auf das Spiel freuen, hat Paramount Games Studio beschlossen, die Entwicklung fortzusetzen, und sich für PlatinumGames entschieden, da sie sich als Partner hervorgetan haben, der unsere Vision für The Last Ronin wirklich versteht.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, Paramount Games Studios, PlatinumGames