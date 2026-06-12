Die Bayonetta-Macher erwecken die Teenage Mutant Ninja Turtles wieder zum Leben

Die Paramount Games Studios und PlatinumGames kündigten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin an. Ursprünglich sollte das Spiel von Black Forest Games entwickelt werden, jedoch wurde diese Version eingestellt.
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin wird ein AAA-Action-Adventure, das auf der gleichnamigen Comicreihe mit dunkleren Themen basiert, die in der Fancommunity sehr beliebt ist.
The Last Ronin spielt in einer düsteren Zukunft von New York City. Die Stadt wird von einem totalitären Regime kontrolliert, das aus dem Erbe des Foot Clans hervorgegangen ist. Ein einzelner überlebender Turtle kämpft sich durch diese futuristische Stadt, um Rache an dem Mann zu nehmen, der für den Tod seiner Familie verantwortlich ist.
„Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin befand sich bei Black Forest Games und THQ Nordic in Entwicklung, doch noch vor der Fusion von Skydance mit Paramount wurde die Entwicklung eingestellt“, erklärte ein Sprecher von Paramount Games Studio gegenüber Gematsu.
„Da wir wussten, wie sehr sich die Fans auf das Spiel freuen, hat Paramount Games Studio beschlossen, die Entwicklung fortzusetzen, und sich für PlatinumGames entschieden, da sie sich als Partner hervorgetan haben, der unsere Vision für The Last Ronin wirklich versteht.“
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, Paramount Games Studios, PlatinumGames
5 Kommentare
Sehr interessant, da platinum games ja schon mal ein turtles Spiel vor Jahren herausgebracht hat, das dann wieder spurlos verschwunden ist.
Ohaa... ich hatte da noch was in Erinnerung, dass schon mal was angekündigt war aber dachte ich irre mich. Aber stimmt ja, das war ja das große Projekt von Black Forest Games, wo sie auch sehr stolz drauf waren, das an Land gezogen zu haben. Das tut mir nun echt Leid für die, dass das anscheinend fehlgeschlagen ist. Wüsste zu gerne warum genau...
Bei Platinum Games muss man eben schauen wies nun wird. Die Firma ist ja nicht mehr die selbe, wie vor paar Jahren. Schauen wir mal, ob die das noch hinbekommen.
Das neue Turtles Spiel dürfte jedenfalls auch ein erheblich größeres Projekt werden, als das andere kleine Lizenzspielchen, was sie zu Turtles einst gemacht hatten, um etwas Geld in die Kassen zu spülen. Ich bin da super gespannt drauf, wie das wird.
Platinum Games löst bei mir schon lange nicht mehr dieselbe Euphorie aus wie zu Bayonetta-Zeiten noch.
Ihre Lizenspiele waren wohl immer eher Miss als Hit (wobei sie durchaus okay sein konnten) und Platinum Games hat viel von seinem Glanz eingebüßt.
Ich hatte gehofft, Ninja Gaiden 4 würde noch zeigen, was sie drauf haben, aber das Spiel hat mir nur bewiesen, dass Platinum es längst nicht mehr so drauf hat wie früher. Bei einem Lizenzspiel mache ich mir daher erst recht wenig Hoffnungen, aber man weiß ja nie.
Das andere Turtle Games von Platinum Games wurde regelrecht zerrissen, insofern ist es interessant, dass man es erneut mit der Turtle Marke probiert. Wenn man das hinkriegt, dann kann Platinum Games theoretisch eine Phönix aus der Asche Geschichte erzählen.
Das The Last Ronin nun doch weiterentwickelt wird freut mich zwar, bei PlatinumGames bin ich mittlerweile eher vorsichtig. Von sehr gut bis absolute Grütze kann es am Ende alles sein. Als Fan des Comics wäre es mir natürlich lieber, wenn sie ein gescheites Spiel entwickeln. Für PG wäre das die Gelegenheit sich zu beweisen. Bleibt es nur noch abzuwarten bis das erste Gameplay Material veröffentlicht wird.