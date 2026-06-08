007 First Light nähert sich den drei Millionen Verkäufen – und stellt Inhalte für ein Jahr vor

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat IO Interactive nicht nur neue Inhalte für 007 First Light vorgestellt, sondern auch beeindruckende Verkaufszahlen zum Action-Abenteuer rund um den berühmtesten Geheimagenten der Welt geteilt.

Wie Studio-Chef Hakan Abrak im Anschluss an die Präsentation bekannt gab, konnte sich 007 First Light innerhalb der ersten Verkaufswoche bereits 2,7 Millionen Mal verkaufen. Inzwischen nähere sich das Spiel sogar der Marke von drei Millionen Exemplaren an. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden hatte der Titel die Marke von 1,5 Millionen Verkäufen überschritten.

Neue Missionen und kostenlose Inhalte

Passend zum Erfolg stellte IO Interactive weitere Pläne für die Zukunft des Spiels vor. SpielerInnen dürfen sich demnach auf eine neue Mission freuen, die sie zurück nach Aleph führt. Dort werden sie Bawma, gespielt von Musiker und Schauspieler Lenny Kravitz, bei einem neuen Auftrag unterstützen.

Darüber hinaus bestätigte Abrak erneut, dass ein New-Game-Plus-Modus in Arbeit ist und zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll. Die komplette Roadmap mit allen geplanten Inhalten, die sich über ein Jahr erstrecken, findet ihr hier. Eine Infografik seht ihr unten.

Besonders erfreulich für Fans: Der Großteil der Inhalte des ersten Jahres soll kostenlos veröffentlicht werden. Wer 007 First Light bereits besitzt oder zum Start gekauft hat, erhält die neuen Missionen und Inhalte ohne zusätzlichen Season Pass oder vergleichbare Zusatzkosten.

Bond-Zukunft künftig enger mit Amazon verknüpft

Abseits der aktuellen Inhalte gibt es auch Veränderungen hinter den Kulissen der Marke James Bond. Für zukünftige Bond-Projekte sollen MGM und Amazon Games künftig eine deutlich größere Rolle übernehmen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Fans Sorgen um IO Interactive machen müssen. Wie bereits bekannt wurde, bleibt das dänische Studio weiterhin eng mit der Reihe verbunden. Die Änderungen betreffen vor allem die zukünftige Veröffentlichung und Vermarktung kommender Projekte innerhalb des Bond-Universums.

Für den Moment steht jedoch zunächst der Erfolg von 007 First Light im Mittelpunkt. Mit Millionen von Verkäufen innerhalb kürzester Zeit und zahlreichen kostenlosen Inhalten in Aussicht scheint IO Interactive einen vielversprechenden Start für seine Interpretation von James Bond hingelegt zu haben.

007 First Light erschien am 27. Mai für PlayStation 5, Xbox Series sowie für PC über Steam und den Epic Games Store. Eine Version für die Switch 2 soll noch in diesem Sommer erscheinen.

Der neue Trailer:

via Eurogamer, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive