Persona 6 offiziell angekündigt – aber der erste Teaser sorgt für viele Fragezeichen

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich passiert. Im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase hat Atlus erstmals einen Blick auf Persona 6 gewährt und damit eines der am sehnlichsten erwarteten Rollenspiele der vergangenen Jahre offiziell vorgestellt.
Wer jedoch auf ausführliche Informationen gehofft hatte, muss sich weiterhin gedulden. Der erste Teaser fällt äußerst kryptisch aus und wirft deutlich mehr Fragen auf, als er beantwortet.
Ein düsterer erster Blick auf die nächste Persona-Generation
Der Trailer zeigt eine lange Kamerafahrt durch eine regnerische Umgebung voller Grabsteine und vermittelt eine deutlich düsterere Stimmung als viele frühere Enthüllungen der Reihe. Immer wieder sind verstörende Bilder und kurze Eindrücke zu sehen, deren Bedeutung derzeit noch völlig offen bleibt.
Erst gegen Ende enthüllt Atlus schließlich das Logo von Persona 6 und bestätigt die ersten Plattformen. Demnach erscheint das Rollenspiel für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Weitere Details zu Handlung, Figuren, Spielsystemen oder einem Veröffentlichungszeitraum gibt es derzeit noch nicht.
Atlus selbst beschreibt das neue Abenteuer mit den Worten: „The highly anticipated next chapter of the iconic RPG series delivers a bold, new standalone story blending heartfelt daily life and new characters with pulse-pounding, supernatural adventure. Whether it’s your first Persona game or you’ve been here since the beginning, this one’s for you.“
Damit bestätigt das Studio zumindest, dass Persona 6 erneut eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren erzählen wird und die für die Reihe typische Mischung aus Alltagssimulation und übernatürlichem Abenteuer zurückkehrt.
Auch wenn der Teaser nur wenige konkrete Antworten liefert, dürfte allein die offizielle Ankündigung für viele Fans bereits das Highlight des Xbox Games Showcase gewesen sein. Nach Jahren voller Gerüchte und Spekulationen ist Persona 6 nun endlich Realität.
Der erste Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Persona 6, Atlus
12 Kommentare
Oder die Entwiclung ab nem Punkt komplett über den Haufen werfen und neu anfangen. *Hust* Dragon Quest *Hust*
War auch etwas enttäuscht, vom doch recht nichtssagenden Teaser.
Ja, Grabsteine..OK, .. grün ist wirklich die Farbe fürs Spiel, wie schon vermutet 😅
Aber ansonsten...Bin gespannt in Zukunft mehr zu zusehen
Korrektur in dem Teaser steht wohl eher, Who are you, statt, you und Liar. Hatte das Who am Anfang gar nicht gesehen. ^ ^
Wer ist der Director?
Wenn man mal so einzelne Frames am Ende pausiert, bekommt man da schon ein paar recht gruselige Fratzen zu sehen^^
Bei der offiziellen Beschreibung von Xbox steht noch mehr und das wirkt relativ vielversprechend auf dem Papier. Ich spiele aktuell das erste Paranormasight und ich mag so okkultes und übersinnliches Zeug echt gerne als Thema. Besonders Japan hatte in den 90ern diesen massiven Okkult-Boom, wovon ja nicht nur die japanische Literatur und Filme profitierten sondern halt auch Videospiele. Das erste Silent Hill war da ein populärer Vertreter. Allen voran aber auch die Shin Megami Tensei Serie selbst sowie die ersten zwei Persona Spiele. Das soll, laut Beschreibung zumindest, ein Teil von P6 sein.
Ob das aber alles so kommt, weiß man nicht. Ich habe es ja schon im offiziellem Forum-Thread geschrieben, der Persona 5 Reveal hatte damals einen ähnlich kryptischen Teaser. Dann hat man Jahre gar nichts mehr von dem Spiel gehört und am Ende ist auch nichts von diesem einstigen Reveal im Hauptspiel zu finden gewesen. Allerdings soll die Entwicklung von Persona 5 ja einmal neu gestartet worden sein, was zu dieser extrem langen Abwesenheit des Spiels geführt haben soll. Vielleicht ist irgendwas von diesem einstigen Konzept, welches für P5 vorgesehen war, in den Nachfolger geflossen. Selbst dieser Leak von vor einigen Tagen gibt rein gar nichts über das eigentliche Spiel preis. Bleibt also spannend, was man hier plant.