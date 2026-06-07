Persona 6 offiziell angekündigt – aber der erste Teaser sorgt für viele Fragezeichen

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich passiert. Im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase hat Atlus erstmals einen Blick auf Persona 6 gewährt und damit eines der am sehnlichsten erwarteten Rollenspiele der vergangenen Jahre offiziell vorgestellt.

Wer jedoch auf ausführliche Informationen gehofft hatte, muss sich weiterhin gedulden. Der erste Teaser fällt äußerst kryptisch aus und wirft deutlich mehr Fragen auf, als er beantwortet.

Ein düsterer erster Blick auf die nächste Persona-Generation

Der Trailer zeigt eine lange Kamerafahrt durch eine regnerische Umgebung voller Grabsteine und vermittelt eine deutlich düsterere Stimmung als viele frühere Enthüllungen der Reihe. Immer wieder sind verstörende Bilder und kurze Eindrücke zu sehen, deren Bedeutung derzeit noch völlig offen bleibt.

Erst gegen Ende enthüllt Atlus schließlich das Logo von Persona 6 und bestätigt die ersten Plattformen. Demnach erscheint das Rollenspiel für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Weitere Details zu Handlung, Figuren, Spielsystemen oder einem Veröffentlichungszeitraum gibt es derzeit noch nicht.

Atlus selbst beschreibt das neue Abenteuer mit den Worten: „The highly anticipated next chapter of the iconic RPG series delivers a bold, new standalone story blending heartfelt daily life and new characters with pulse-pounding, supernatural adventure. Whether it’s your first Persona game or you’ve been here since the beginning, this one’s for you.“

Damit bestätigt das Studio zumindest, dass Persona 6 erneut eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren erzählen wird und die für die Reihe typische Mischung aus Alltagssimulation und übernatürlichem Abenteuer zurückkehrt.

Auch wenn der Teaser nur wenige konkrete Antworten liefert, dürfte allein die offizielle Ankündigung für viele Fans bereits das Highlight des Xbox Games Showcase gewesen sein. Nach Jahren voller Gerüchte und Spekulationen ist Persona 6 nun endlich Realität.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 6, Atlus