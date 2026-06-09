Koei Tecmo überrascht mit Atelier Karia und feiert mit einer „Switch 2“-Version zu Yumia

Fast schon etwas untergegangen sein im Schnelldurchlauf der großen Nintendo Direct im Juni dürfte die Ankündigung von Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen. Das Spiel wurde ähnlich beiläufig wie das neue „Tales of“-Remaster im Sizzle-Reel kurz vor dem Ende in wenigen Sekunden abgefrühstückt.

Koei Tecmo und Gust haben damit allerdings immerhin den nächsten Teil der beliebten Rollenspielreihe vorgestellt. Der Titel erscheint Anfang 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

Direkte Fortsetzung von Atelier Yumia

Noch halten sich die Entwickler mit konkreten Details zurück. Der erste Trailer verrät jedoch bereits, dass Atelier Karia direkt an die Ereignisse von Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land anknüpft. Sogar Yumia selbst ist kurz im Ankündigungstrailer zu sehen.

Die Geschichte führt SpielerInnen erneut nach Aladiss, genauer gesagt in eine geheimnisvolle Welt tief unter der Oberfläche. Dort wartet offenbar ein neues Abenteuer voller Erinnerungen, Entdeckungen und ungelöster Geheimnisse.

Auch das actionorientierte Kampfsystem von Atelier Yumia scheint zurückzukehren. Weitere Details zu Geschichte, Figuren und Spielmechaniken stehen bislang allerdings noch aus. Wie gefällt euch der Titel?

Koei Tecmo feiert mit Atelier Yumia auf Switch 2

Zur Feier der Ankündigung von Atelier Karia haben Koei Tecmo und Gust außerdem Vorgänger Atelier Yumia für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das Spiel war zuvor bereits für Switch verfügbar. Sowohl auf die neue „Switch 2“-Version als auch das verfügbare, kostenpflichtige „Switch 2“-Upgrade gibt es bis zum 20. Juni einen Rabatt von 43 Prozent.

Die Nintendo Switch 2 Edition führt zusätzliche Features ein, darunter GameShare. Außerdem gibt es etwas verbesserte Grafik und Framerate. Atelier Yumia ist weiterhin auch für PS4, PS5, Xbox und PC-Steam erhältlich. Das Spiel bietet japanische Sprachausgabe und unter anderem deutsche Untertitel.

Der erste Trailer zu Atelier Karia:

via RPG Site, Bildmaterial: Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust