Treehouse-Gameplay und spielbare Demo zu Star Fox helfen bei eurer Entscheidung

Fragt ihr euch, wie sich das Star Fox Remake für Nintendo Switch 2 wohl so spielen mag? Welch‘ günstige Fügung: Nintendo kündigte bei der Direct am Dienstag eine spielbare Demo zum Remake des N64-Klassikers Lylat Wars an.

Star Fox selbst soll am 25. Juni 2026 veröffentlicht werden, die Demo ist jetzt bereits verfügbar. „Sieh dir den Prolog an, absolviere ein kleines Flugtraining und mach dich auf zu einem Asteroidenfeld“, so die Beschreibung zur Demo. Falls ihr euch entschieden habt, könnt ihr euch für einen der Boni im Nintendo Store* entscheiden.

Inhaltlich bleibt das Spiel den Wurzeln der Reihe treu: Fans steuern den Arwing durch klassische Rail-Shooter-Missionen im Lylat-System, inklusive groß angelegter Bosskämpfe. Ergänzend kommen bekannte Vehikel wie der Landmaster für Bodeneinsätze und die Blue-Marine für Unterwassermissionen zum Einsatz.

Die Kampagne setzt weiterhin auf nicht-lineare Routen, bei denen Entscheidungen und Missionsziele den Verlauf beeinflussen und so den Wiederspielwert erhöhen. Verschiedene Schwierigkeitsgrade sollen sowohl Einsteiger als auch Veteranen abholen, während ein zusätzlicher Herausforderungsmodus absolvierte Missionen mit neuen Zielvorgaben erweitert.

Neuerungen des Remakes

Technisch und spielerisch führt das Remake neue Steuerungsoptionen ein. Neben klassischer Button-Steuerung unterstützt das Spiel einen Maus-Zielmodus, bei dem die Joy-Con 2 ähnlich wie eine Maus genutzt werden können. Außerdem lässt sich eine kompatible USB-C-Kamera anschließen, um Gesichtsausdrücke auf Avatare zu übertragen.

Auch beim Multiplayer baut Nintendo das Konzept aus: Im Modus „Collide“ treten zwei Teams mit jeweils vier Spielern in Luftkämpfen gegeneinander an, wahlweise in privaten Partien oder online. Lokal können bis zu vier Spieler gemeinsam spielen, selbst wenn nur eine Person das Spiel besitzt.

Zusätzlich ist ein Koop-Modus für zwei Spieler via GameShare und GameChat vorgesehen. Zahlreiche Einblicke unter anderem dazu lieferte Nintendo im Anschluss an die Direct bei Treehouse bei Nintendo of America. Die Aufzeichnungen dazu seht ihr unten.

Das Star Fox Remake erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* warten aktuell schon Gratis-Boni bei Vorbestellung auf euch. Auch bei Amazon* kann Star Fox inzwischen vorbestellt werden. Wie findet ihr das Remake im Vergleich zu den alten Versionen? Habt ihr schon in die Demo reingespielt?

Die VODs zu Treehouse:

Der Direct-Trailer:

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo