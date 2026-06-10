Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt begeistert euch in den Wintermonaten

Zum Livestream des 40-jährigen Jubiläums von Dragon Quest kündigten Serienproduzent Yosuke Saito und Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii nicht nur neue Informationen zu Dragon Quest XII, sondern auch einen neuen Teil der Spin-off-Reihe „Monsters“ an. Während dieser in Japan schlicht Dragon Quest Monsters 4 heißt, erhält dieser im Westen den Untertitel „Die welkende Welt“.

Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Nintendo Direct enthüllte Square Enix, dass der neueste Teil der Spin-off-Reihe schon am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und Windows erscheint. Dazu gab es einen neuen Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

In Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt erwartet euch eine umfangreiche Auswahl von über 500 neuen und beliebten Monstern, eine verbesserte Grafik und eine fesselnde Geschichte um die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera.

Die beiden Charaktere begeben sich auf eine Reise, um die Welt von Immerwelk wieder zum Leben zu erwecken. „Vorkenntnisse der Reihe sind für den Einstieg nicht erforderlich“, wie Square Enix betont. Wohl auch ein Grund dafür, dass man im Westen die möglicherweise abschreckende „4“ im Titel meidet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt, Square Enix, TOSE