Das Vanillaware-RPG Muramasa ist mit einer Neuauflage für moderne Plattformen zurück

In der heutigen Nintendo-Direct gab es mehrere kleine und große Überraschungen, und Muramasa: Revenant Blades war sicherlich eine der größeren. Marvelous und Vanillaware kündigen die Rückkehr von Muramasa an. Revenant Blades ist dabei eine aufgewertete Neuauflage von Muramasa: Rebirth.

Ursprünglich wurde das Spiel 2009 für die Wii und 2013 für PlayStation Vita veröffentlicht, jetzt wird das 2D-Action-RPG von Vanillaware und Marvelous für moderne Hardware überarbeitet – selbstverständlich wird auch eine 4K-Auflösung unterstützt.

Weitere Neuerungen sind neue Kampf- und Waffensysteme sowie zusätzliche Modi und Gameplay-Optionen. Dazu kommen neben den ursprünglichen Protagonisten Momohime und Kisuke auch Okoi, Gonbe, Arashimaru und Rajaki, die manche von euch noch von der Vita-Version kennen dürften.

Die Lokalisierung wurde überarbeitet, auch die englische Sprachausgabe sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Dazu wird es deutsche Texte geben. Zudem sind alle sechs Geschichten von Beginn an verfügbar – die bislang vollständigste Fassung dieses Abenteuers.

Worum geht es in Muramasa?

Tief in Japans Vergangenheit entbrennt ein großer Konflikt um den Besitz legendärer Samurai-Schwerter, geschmiedet vom sagenumwobenen Senji Muramasa. Diese Klingen verleihen ihrem Träger immense Macht, treiben ihn jedoch zugleich in einen Wahnsinn, der nur durch Blut gestillt werden kann.

Während verschiedene Fraktionen um diese mythischen Waffen kämpfen, überziehen Dämonen und böse Geister – angezogen vom Blutvergießen – das Land. Diese Erzählungen beleuchten die Schicksale von sechs unterschiedlichen Charakteren, deren Leben durch die verfluchten Klingen ins Chaos gestürzt werden.

Die Veröffentlichung ist für Nintendo Switch 2, Switch, PS5 und Steam Anfang 2027 geplant. Für ein Vanillaware-Spiel ist dabei insbesondere die Veröffentlichung für Steam außergewöhnlich. In Europa wird es eine physische Standard Edition für Switch 2, Switch und PS5 geben. Eine Deluxe Edition ist ebenfalls geplant.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Muramasa: Revenant Blades, Marvelous, Vanillaware