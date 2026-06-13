Der neue Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters zeigt den Weg zu Ruhm und Ehre

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters veröffentlicht. Der neue Trailer mit dem Titel „Battle of the Strongest“ soll eine „mitreißende Hommage an den Fußball, an Entschlossenheit und an das Streben nach Größe auf der internationalen Bühne“ sein.

„Mit einer Kombination aus dynamischen Bildern, intensiver Action und einer spannenden Erzählung rückt der Trailer die japanische Nationalmannschaft ins Rampenlicht und begleitet ihren Aufstieg, während sie sich darauf vorbereitet, bei der Weltjugendmeisterschaft gegen die Weltelite anzutreten“, heißt es.

Das Video zeigt neben Japan auch andere Nationalmannschaften und soll die Größe des Wettbewerbs verdeutlichen sowie die Vielfalt der Gegner, die zwischen Japan und dem Sieg stehen. Teamarbeit und kollektiver Ehrgeiz sind der Weg zu internationalem Ruhm.

„Mit vom Anime inspirierten Bildern, rasanten Sequenzen und den besonderen Techniken, die Captain Tsubasa seit Generationen prägen, zeigt der Trailer den stetigen Fortschritt der japanischen Mannschaft, während sie sich erbitterten Rivalen stellt und auf ihr oberstes Ziel zusteuert: der Weltmeistertitel.“

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch unter anderem bei Amazon* und für PCs über Steam und im Xbox Store möglich. Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint am 28. August 2026.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft