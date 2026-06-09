Final Fantasy X | X-2 HD landet mit neuen Features auf Switch 2 – aber es gibt einen Dämpfer

„Überraschung!“ – so beginnt der Tweet von Square Enix, mit dem man heute Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2 angekündigt hat. Das Abenteuer von Tidus und Yuna wird ab dem 23. Juli auf der neuesten Nintendo-Generation erhältlich sein.
Als „Switch 2 Features“ werden neu überarbeitete HD-Grafiken für Charaktere, Monster und Hintergründe ausgewiesen, auch die Auflösung insgesamt soll verbessert werden. Nicht ganz deutlich ist, ob man hier wirklich zusätzlich überarbeitet oder die Features der „alten“ HD-Version beschreibt.
Darüber hinaus werden „zusätzliche Elemente“ aus der International Version hinzugefügt, Square Enix geht allerdings nicht ins Detail. Auch die ursprüngliche HD-Version bot hier schon Neuerungen. Die üblichen „Quality of Life“-Features wie ein High-Speed-Mode, das Ausschalten von Zufallskämpfen und weitere Neuerungen werden ebenfalls genannt.
Die Veröffentlichung im Westen erfolgt dem Vernehmen nach ausschließlich digital. Das ist schade, denn eine vollwertige Handelsversion wäre für Sammler natürlich toll. Die gibt es leider auch in Japan nicht, wo einen Monat später (am 27. August 2026) zwar eine physische Version erscheint, die aber lediglich eine Game Key Card bietet. Da ist der schöne Pappschuber mit dem Artwork zum 25. Geburtstag ein schwacher Trost. Ein Bild dieser Version seht ihr unten.
Speicherdaten und Upgrade-Pfad
Die amerikanische eShop-Seite, wo das HD Remaster der beiden Spiele für 49,99 US-Dollar gelistet wird, verweist weiterhin darauf, dass Speicherdaten nicht von der bereits erhältlichen Switch-Version übertragbar sind. Die deutsche eShop-Seite nimmt ebenfalls Vorbestellungen für 49,99 Euro entgegen. Ob es einen Upgrade-Pfad gibt, ist derzeit nicht bekannt.
Final Fantasy X | X-2 HD Remaster ist bereits für mehrere Plattformen erhältlich, unter anderem für Nintendo Switch. Die digitale Switch-Version kostet ebenfalls 49,99 Euro. Die Handelsversion, die es einst in Europa zur Switch-Version* gab, bietet nur Final Fantasy X auf der Cartridge. Final Fantasy X-2 liegt als Download bei.
Die nach wie vor wohl Sammler-freundlichste Variante ist also immer noch die physische Switch-Version in Japan – hier sind beide Spiele auf der Cartridge und sie können auch auf Deutsch genossen werden. Diese Version ist unter anderem bei Play-Asia* erhältlich. Die „Switch 1“-Version ist zudem vollständig kompatibel mit der Switch 2.
Die japanische Handelsversion:
Der erste Trailer:
via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, Square Enix
4 Kommentare
Ich würde ja gerne wissen, ob die Playstation Version den High Speed Mode erhält
Wichtig wäre es mal, dass man Zwischensequenzen in FFX überspringen kann. Zufallskämpfe ausschalten hingegen braucht man doch nicht, in beiden Spielen gibt es sowieso die Möglichkeit per Ability Kämpfe abzustellen.
Wow, wirklich ein wenig überraschend. Da ich die Switch-Version besitze, brauche ich diese nicht unbedingt, wenn nicht wirklich die HD Version noch mal aufgebessert wurde (habe aus dem Video aber schon den Eindruck, die Charaktermodelle sehen wirklich noch mal überarbeitet und die Hintergründe schärfer aus). Werde da Vergleichsvideos abwarten. Der High Speed Mode klingt allerdings schon ganz nice...
Mal abwarten. Da eh nur GKC, würde ich eh auf einen digitalen Sale warten.
Das hätte ich für die PS4 Version, die ich ja gerade spiele, auch gerne^^"
Ich hoffe es wird ein update geben, denn die Kämpfe kommen gefühlt nach 3 Schritten, aber noch schlimmer: Die Kämpfe sind extrem LANGSAM^^"