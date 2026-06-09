Final Fantasy X | X-2 HD landet mit neuen Features auf Switch 2 – aber es gibt einen Dämpfer

„Überraschung!“ – so beginnt der Tweet von Square Enix, mit dem man heute Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2 angekündigt hat. Das Abenteuer von Tidus und Yuna wird ab dem 23. Juli auf der neuesten Nintendo-Generation erhältlich sein.

Als „Switch 2 Features“ werden neu überarbeitete HD-Grafiken für Charaktere, Monster und Hintergründe ausgewiesen, auch die Auflösung insgesamt soll verbessert werden. Nicht ganz deutlich ist, ob man hier wirklich zusätzlich überarbeitet oder die Features der „alten“ HD-Version beschreibt.

Darüber hinaus werden „zusätzliche Elemente“ aus der International Version hinzugefügt, Square Enix geht allerdings nicht ins Detail. Auch die ursprüngliche HD-Version bot hier schon Neuerungen. Die üblichen „Quality of Life“-Features wie ein High-Speed-Mode, das Ausschalten von Zufallskämpfen und weitere Neuerungen werden ebenfalls genannt.

Die Veröffentlichung im Westen erfolgt dem Vernehmen nach ausschließlich digital. Das ist schade, denn eine vollwertige Handelsversion wäre für Sammler natürlich toll. Die gibt es leider auch in Japan nicht, wo einen Monat später (am 27. August 2026) zwar eine physische Version erscheint, die aber lediglich eine Game Key Card bietet. Da ist der schöne Pappschuber mit dem Artwork zum 25. Geburtstag ein schwacher Trost. Ein Bild dieser Version seht ihr unten.

Speicherdaten und Upgrade-Pfad

Die amerikanische eShop-Seite, wo das HD Remaster der beiden Spiele für 49,99 US-Dollar gelistet wird, verweist weiterhin darauf, dass Speicherdaten nicht von der bereits erhältlichen Switch-Version übertragbar sind. Die deutsche eShop-Seite nimmt ebenfalls Vorbestellungen für 49,99 Euro entgegen. Ob es einen Upgrade-Pfad gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster ist bereits für mehrere Plattformen erhältlich, unter anderem für Nintendo Switch. Die digitale Switch-Version kostet ebenfalls 49,99 Euro. Die Handelsversion, die es einst in Europa zur Switch-Version* gab, bietet nur Final Fantasy X auf der Cartridge. Final Fantasy X-2 liegt als Download bei.

Die nach wie vor wohl Sammler-freundlichste Variante ist also immer noch die physische Switch-Version in Japan – hier sind beide Spiele auf der Cartridge und sie können auch auf Deutsch genossen werden. Diese Version ist unter anderem bei Play-Asia* erhältlich. Die „Switch 1“-Version ist zudem vollständig kompatibel mit der Switch 2.

Die japanische Handelsversion:

Der erste Trailer:

via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, Square Enix