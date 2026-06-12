Red Kiss ist ein narratives RPG über Vampir-Spione im Berlin des Kalten Krieges

Von Wispfire und Publisher Fellow Traveller kommt mit Red Kiss ein düstere, übernatürliche Interpretation erzählerischer Dispatch-RPGs, angesiedelt in den letzten Tagen des Kalten Krieges – mitten in Berlin.

Dein Leben ist beschissen, als dir Daddy, ein verführerischer und geheimnisvoller Vampir, ein neues Leben voller Macht und Sinn anbietet – wie könntest du da ablehnen? Nach dem „süßesten Kuss von allen“ wirst nicht nur ein Vampir, sondern ein Augur – der psychische Dispatcher für sein Haus untoter Spione.

Mit diesen neuen Kräften liegt dein Schicksal nun in deinen eigenen Händen. Deine Entscheidungen bestimmen die Zukunft deines Hauses. Bleibst du Daddy treu, oder stellst du dich gegen ihn und gehst deinen eigenen Weg – egal, welche Konsequenzen das hat?

Das Spiel spielt in einer „Mindmap“ des Berlins der 80er Jahre, gespickt mit „Gelegenheiten“ an jedem Knotenpunkt – etwa Hinweise zum Untersuchen, Geheimnisse zum Aufdecken und Personen zum Treffen oder Verschlingen.

Daddy hat Wichtigeres zu tun

Während Daddy mit wichtigeren und geheimnisvolleren Dingen beschäftigt ist, bleibt es dem Augur überlassen, sich um die Ressourcen der Agenten zu kümmern. Verwalte ihre Energie, ihr Geld und ihre Blutversorgung – ohne die Aufmerksamkeit der Außenwelt zu erregen.

Gewinne das Vertrauen der Fraktionen der Stadt, verbessere deinen Ruf und schalte vampirische Boni und Vorteile frei. Jeder Vampir in deinem Haus hat seine eigene Geschichte, zum (Un-)Leben erweckt durch fesselnde Sprecherleistungen und verführerische Live-2D-Motion-Capture-Animationen. Deine Agenten, haben eigene Geschichten, die du auf den Missionen kennenlernst.

Deine BegleiterInnen sind Linh: Eine abenteuerlustige Immigrantin aus Vietnam, deren Hunger nach Gewalt nur von der Tiefe ihres Traumas übertroffen wird. Dazu gesellen sich Sasha, der flirtende und gerissene Gassenkater, der die Hinterhöfe Berlins kennt und Daddys Schoß. Zita sucht dagegen nach dem Glamour ihrer Vergangenheit – bevor die Welt zu dem wurde, was sie jetzt ist.

Red Kiss wird auf PC-Steam erscheinen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Red Kiss, Wispfire, Fellow Traveller