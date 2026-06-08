Nintendo Direct bestätigt: Morgen werden neue Spiele für Switch 2 und Switch enthüllt

Last but not least ist nun Nintendo an der Reihe. Nachdem die Gerüchte in den vergangenen Tagen immer lauter wurden, hat Nintendo die nächste große Nintendo Direct offiziell bestätigt.
Die Präsentation findet am morgigen 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit statt und soll laut Nintendo rund 50 Minuten dauern. Jede Menge Platz für viele Ankündigungen also!
Fokus auf die zweite Jahreshälfte
Wie Nintendo bekannt gab, konzentriert sich die Ausgabe auf Spiele, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Es handelt sich dabei um die erste große allgemeine Nintendo Direct seit September 2025.
Welche Spiele genau gezeigt werden, bleibt bislang geheim. Offiziell angekündigt für dieses Jahr sind aktuell unter anderem Rhythm Heaven Groove für die Nintendo Switch sowie Star Fox, Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune’s Weave für Nintendo Switch 2.
Natürlich gibt es auch zahlreiche Spekulationen. Nachdem sich frühere Berichte zu einem neuen Star Fox bereits als korrekt herausgestellt haben, hoffen viele Fans nun auf weitere Überraschungen. Besonders ein seit Monaten diskutiertes Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird immer wieder als möglicher Kandidat genannt.
Gewissheit gibt es jedoch erst morgen. Nach den zahlreichen Ankündigungen der vergangenen Tage dürfte Nintendo zum Abschluss der Showcase-Saison noch einige Asse im Ärmel haben.
Treehouse schließt an
Direkt an die Ausstrahlung der Nintendo Direct schließt eine neue Ausgabe von Nintendo Treehouse an, die von Nintendo of America veranstaltet wird. Für gewöhnlich stellt Nintendo dort gemeinsam mit Entwicklern einige bereits gezeigte Spiele im Detail vor.
Der deutsche Livestream:
via VGC, Bildmaterial: Nintendo
5 Kommentare
Die Giga Direct, die den Erwartungen nicht mehr gerecht werden kann 😄😀
Durch die ganzen Gerūchte gibts jetzt einfach zuviel Hype, aber mal schauen was gezeigt wird. Das neue 3D Mario als Teaser sollte wohl drin sein oder OoT Remake. Kommt beides nicht und nichts vergleichbares, werden einige zum Berserker 😅
Morgen ist ūbrigens der 9. und die Direct kommt um 15 Uhr^^
Im Text steht noch der 10.06., aber offensichtlich findet die Direct am 09.06. statt?
Ich lass mich einfach überraschen. Gerüchte hin oder her.
Hätte einfach nur gern einen Termin für das neue Fire Emblem.
Anschließend soll es noch eine rund 95-minütige Ausgabe des Nintendo Treehouses geben. Wir können also gespannt sein.
Ich lasse mich mal überraschen, wobei ein neues 3D Mario oder ein Zelda: OoT-Remake schon schmecken würde.
Mit dem 9. hast du recht. Danke. 🙏 16 Uhr sollte aber richtig sein.
Na, ich warte einfach mal ab. Ein ambitioniertes Ocarina of Time - Remake, dass sich auch traut, was am Leveldesign zu machen und die Spieler zu überraschen, ähnlich den Resi-Remakes, würde mir den Tag schon echt versüßen. Bei allem anderen... keine Ahnung. Bei Nintendo weiß man ja nie. Ich freu mich aber schon drauf!
Yay, ick freu mir. Die Nintendo Directs guck ich immer gerne und das wird ein schönes Feierabend-Programm.
Bin ja gespannt ob nu wirklich ein OoT-Remake kommt. Auch wenns einer meiner liebsten Zelda-Teile ist, bin ich noch unschlüssig, ob ich da überhaupt ein Remake haben wollen würde.