Nintendo Direct bestätigt: Morgen werden neue Spiele für Switch 2 und Switch enthüllt

Last but not least ist nun Nintendo an der Reihe. Nachdem die Gerüchte in den vergangenen Tagen immer lauter wurden, hat Nintendo die nächste große Nintendo Direct offiziell bestätigt.

Die Präsentation findet am morgigen 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit statt und soll laut Nintendo rund 50 Minuten dauern. Jede Menge Platz für viele Ankündigungen also!

Fokus auf die zweite Jahreshälfte

Wie Nintendo bekannt gab, konzentriert sich die Ausgabe auf Spiele, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Es handelt sich dabei um die erste große allgemeine Nintendo Direct seit September 2025.

Welche Spiele genau gezeigt werden, bleibt bislang geheim. Offiziell angekündigt für dieses Jahr sind aktuell unter anderem Rhythm Heaven Groove für die Nintendo Switch sowie Star Fox, Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune’s Weave für Nintendo Switch 2.

Natürlich gibt es auch zahlreiche Spekulationen. Nachdem sich frühere Berichte zu einem neuen Star Fox bereits als korrekt herausgestellt haben, hoffen viele Fans nun auf weitere Überraschungen. Besonders ein seit Monaten diskutiertes Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird immer wieder als möglicher Kandidat genannt.

Gewissheit gibt es jedoch erst morgen. Nach den zahlreichen Ankündigungen der vergangenen Tage dürfte Nintendo zum Abschluss der Showcase-Saison noch einige Asse im Ärmel haben.

Treehouse schließt an

Direkt an die Ausstrahlung der Nintendo Direct schließt eine neue Ausgabe von Nintendo Treehouse an, die von Nintendo of America veranstaltet wird. Für gewöhnlich stellt Nintendo dort gemeinsam mit Entwicklern einige bereits gezeigte Spiele im Detail vor.

Der deutsche Livestream:

via VGC, Bildmaterial: Nintendo