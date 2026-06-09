Stellar Blade für Switch 2 enthüllt – noch 2026 wird Eve mobil

Die Gerüchte um eine Portierung von Stellar Blade für Nintendo Switch 2 haben sich bewahrheitet. Während der heutigen Nintendo Direct durfte Shift Up das Spiel für die aktuelle Hybrid-Konsole ankündigen. Die Veröffentlichung ist noch 2026 geplant.

Erste Berichte zu einer „Switch 2“-Version von Stellar Blade gab es schon vor etwa einem Jahr. Gleichzeitig wurde damals bekannt, dass Shift Up zum Launch der Switch 2 jedem Mitarbeitenden eine Konsole geschenkt haben soll. Der Grund waren drei Millionen verkaufte Einheiten des Spiels.

Mehr Details in Kürze.

Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up