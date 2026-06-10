Zurück auf die Insel: Ein Stück Wii-Geschichte feiert sein Comeback auf der Switch 2

Es geht zurück nach Wuhu Island. Im Rahmen der Nintendo Direct hat Nintendo mit Nintendo Switch Sports Resort einen neuen Ableger der beliebten Sportreihe für Nintendo Switch 2 angekündigt. Das Spiel erscheint am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und bringt die ikonische Insel aus der Wii-Sports-Ära zurück.

Zwölf Sportarten zum Start

Nintendo Switch Sports Resort bietet insgesamt zwölf verschiedene Sportarten. Neben bekannten Disziplinen wie Boxen, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball und Golf kehren auch einige Klassiker in neuer Form zurück.

Neu dabei sind unter anderem Daumenringen, Skateboarding, Wasserscooter und das Propellerflugzeug. Wobei es so ein ähnliches Spiel schon in Resorts gab. Außerdem können SpielerInnen mit einem Springseil-Minispiel ihre „Aufwärmroutine“ absolvieren.

Wie gewohnt stehen Miis und die sogenannten „Sportsmates“ als Spielfiguren zur Auswahl. Die Joy-Con-2-Controller werden dabei je nach Sportart unterschiedlich genutzt – etwa als Tennisschläger, Bogen oder sogar als Lenker. Beim Skateboarding kommen zudem die neuen Mausfunktionen der Controller zum Einsatz.

Alle Sportarten können allein oder gemeinsam mit FreundInnen und Familie gespielt werden. Vorbestellungen im Nintendo eShop sind ab sofort für 49,99 Euro möglich. Seht unten den ersten Trailer!

Der Trailer:

Bildmaterial: Nintendo Switch Sports Resort, Nintendo