Splatoon Raiders zeigt neuen Trailer und kündigt eine eigene Direct an

Nachdem Nintendo bereits im April den Veröffentlichungstermin für Splatoon Raiders auf den 23. Juli festgelegt hatte, gab es im Rahmen der heutigen Nintendo Direct einen neuen Blick auf das kommende Abenteuer.

Der neue Trailer zeigte zahlreiche weitere Szenen aus dem ersten großen Einzelspieler-Ableger der Reihe, der exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorstellungen mit dazugehörigen Boni sind ebenfalls schon verfügbar.

Schatzsuche auf den Spiralit-Inseln

In Splatoon Raiders schlüpfen SpielerInnen in die Rolle einer Mechanikerin oder eines Mechanikers und erkunden die geheimnisvollen Spiralit-Inseln auf der Suche nach verborgenen Schätzen. Unterstützung erhalten sie dabei von einem sogenannten Erkundungsrobo, während verschiedene Gadgets und Hilfsgegenstände bei der Erkundung helfen.

Natürlich kommen auch die bekannten Farbwaffen zum Einsatz, mit denen ihr euch gegen die Salmoniden zur Wehr setzt. Der Trailer zeigte außerdem die eigene Basis, neue Erkundungsmechaniken sowie Möglichkeiten, die Spielfigur im Verlauf des Abenteuers aufzuleveln und zu stärken.

Auch das bekannte Surimi Syndicate ist wieder mit von der Partie und begleitet die Schatzsuche auf den rätselhaften Inseln.

Wer noch mehr erfahren möchte, muss nicht lange warten. Nintendo hat für den 30. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit eine eigene Splatoon Raiders Direct angekündigt. Zusätzliche Informationen zur Geschichte und Spielwelt finden sich bereits jetzt in der Nintendo Today App.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo