Fable stellt Isabel vor und bekommt nach der Verschiebung einen neuen, konkreten Termin

Auf dem heutigen Xbox Games Showcase wurde ein neuer Trailer zu Fable gezeigt – und dabei nach der neuerlichen Verschiebung auch ein neuer, konkreter Termin präsentiert. Das von Playground Games entwickelte Spiel erscheint demnach am 23. Februar 2027 für Xbox, PCs und weiterhin auch für PS5. Zum Start wird es im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Der neue Trailer stellt Isabel, die Heldin von Wraithmarsh vor. Sie wird von Hayley Atwell verkörpert und ist eine mächtige Frau mit tragischer Vergangenheit. „Als ehemalige Schülerin von Gildenmeister Humphry dem Goldenen hat sie ihre Besessenheit, das Unrecht in Albion zu beseitigen, auf der Suche nach Antworten in die Dunkelheit getrieben.“

Der Trailer deutet weiterhin die Rückkehr von Jack of Blades an, einer der ikonischsten Figuren des Fable-Originals. Im Xbox-Blog stellt man den bereits bekannten Cast des Spiels vor. Fable wird ein reines Singleplayer-Erlebnis ohne Multiplayer oder Koop. Die vollständig offene Welt Albion hat ca. 1.000 per Hand erstellte NPCs mit jeweils eigenen Routinen und Reaktionen.

„Deine mutigen Taten und fragwürdigen Entscheidungen wirken sich auf deine Beziehung zu sämtlichen Leuten im Dorf aus und können sogar die Welt um dich herum verändern. Wessen Meinung ist am wichtigsten? Das entscheidest nur du … und nur du trägst auch die Konsequenzen. Was heißt es für dich, Held:in zu sein? Überleg es dir gut …“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games