Bandai Namco enthüllt neues „One Piece“-Abenteuer bei der Nintendo Direct

Bei der Nintendo Direct hat Bandai Namco das neue One Piece: Grand Gourmet angekündigt. Das Management-Simulationsspiel, das von Kairosoft entwickelt wird, soll am 23. Oktober nicht nur für Switch 2 und Switch, sondern auch für PC-Steam und Mobilgeräte erscheinen.

Dem ein oder anderen dürfte der Stil bereits bekannt vorkommen: Kairosoft ist bekannt für die simplen, aber süchtig machenden RPGs Game Dev Story, Cafeteria Nipponica, Doraemon Dorayaki Shop Story und Dungeon Village in einem recht ähnlichen Stil.

Als neues Crewmitglied arbeitest du gemeinsam mit den Strohhüten daran, die zweite Filiale des berühmten schwimmenden Restaurants Baratie zum besten Restaurant der Meere zu machen. Lass dich von den Ideen der Charaktere inspirieren, wähle Zutaten aus und koche zusammen mit Sanji köstliche Speisen.

Kombiniere sie zu individuellen Menüsets mit besonderen Extras und begib dich auf Reisen, um noch mehr Rezepte zu entdecken. Von Serienklassikern wie Water-Water Meat BBQ und Sea King Penne Gorgonzola bis hin zu speziellen Kreationen mit den Kräften der Teufelsfrüchte wartet eine große Vielfalt an Gerichten.

Aus über 200 Möbel-, Bau- und Deko-Elementen kannst du dein Restaurant ganz nach deinem Geschmack gestalten. Mehr als 400 Charaktere aus One Piece treten erstmals in einem Spiel sowohl als Personal als auch als Gäste im Pixelstil auf. Neben der Strohhut-Crew erwarten dich zahlreiche Events und besondere Interaktionen, die es so nur in diesem Spiel gibt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: One Piece: Grand Gourmet, Bandai Namco, Kairosoft