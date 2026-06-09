Castlevania: Belmont’s Curse erhält einen Termin und stellt die neue Midnight Edition vor

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Und nach Silent Hill und dem Snake Eater wissen wir seit Februar auch, dass Castlevania sein Comeback erlebt.

Jetzt hat Konami mit dem 15. Oktober auch den konkreten Termin für die Veröffentlichung von Castlevania: Belmont’s Curse mitgeteilt. Das neue Action-Adventure wird von den Studios Evil Empire und Motion Twin entwickelt. Ein neuer Trailer liefert weitere Einblicke.

Das neue Video zeigt „neues Gameplay, einen ersten Einblick in weitere Umgebungen und Bosse sowie Originalillustrationen des renommierten Manga-Künstlers und Illustrators Katsuya Terada präsentiert.“ Ihr seht „Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont, wie sie sich ihren Weg durch die Katakomben von Paris und die dunklen Hallen von Draculas Schloss kämpft […]“.

Das Spiel entführt euch ins Jahr 1499: Ein von Flammen verschlungenes Paris wird von monströsen Kreaturen heimgesucht. Als Nachfolger von Trevor Belmont zieht ihr mit der legendären Peitsche „Vampire Killer“ in den Kampf, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Die Midnight Edition

Vorgestellt wurde neu die Midnight Edition*. Sie existiert zusätzlich zu einer digitalen Standard Edition und wird digital und physisch erhältlich sein und bietet einige Boni – dazu gehört der digitale Soundtrack sowie Outfits und Items. Händler-exklusiv wird es ein Steelbook und eine Premium-Tarotkarte von Rose Belmont geben. Wo genau, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin