Aufgehorcht, Fans von Nier und Attack on Titan: Action-RPG der Pokémon-Macher stellt Cast vor

Auch Beast of Reincarnation bekam im Rahmen der PC Gaming Show 2026 neue Informationen spendiert. Neben frischem Gameplay veröffentlichte Publisher Fictions gemeinsam mit Entwickler Game Freak ein neues Interview mit Game Director Kota Furushima, das weitere Einblicke in die Geschichte, die Welt und das Kampfsystem des Action-RPGs liefert.

Dabei wurde auch die japanische Sprecherbesetzung vorgestellt. Die Hauptfigur Emma wird von Yui Ishikawa vertont, die vielen SpielerInnen durch Rollen wie 2B aus Nier: Automata oder Mikasa Ackerman aus Attack on Titan bekannt sein dürfte.

Emma und Koo stehen im Mittelpunkt der Geschichte

Laut Furushima dreht sich die Geschichte um Emma, die ohne Erinnerungen an ihre Vergangenheit und ohne Verständnis für ihre eigenen Gefühle lebt. Auf ihrer Reise begegnet sie Coo, einem Wesen, das eigentlich ihr Feind sein sollte. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach Antworten.

„Die Geschichte, die Kämpfe, die Grafik, der Sound, die Technik und die unglaublichen Darbietungen unserer Synchronsprecher – all das hat zu diesem einzigartigen Erlebnis geführt.“, erklärt Furushima im Interview.

Besonderes Augenmerk legt das Team auf die Zusammenarbeit zwischen Emma und Coo. Während Emma in Echtzeit mit ihrem Schwert kämpft, können SpielerInnen gleichzeitig die Fähigkeiten von Koo einsetzen. Dadurch soll eine Mischung aus strategischen Entscheidungen und actionreichen Kämpfen entstehen.

Neben Yui Ishikawa umfasst die Sprecherbesetzung unter anderem Miyuki Satou, Akio Otsuka, Sumire Morohoshi, Yu Kobayashi, Akira Ishida, Satoshi Mikami, Rina Satoh und Tetsuo Kanao.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam sowie Microsoft Store. Darüber hinaus wird das Spiel direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein.

Das Interview und Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak