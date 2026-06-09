Freude bei Xenoblade-Fans: Nintendo enthüllt Xenoblade Genesis für Nintendo Switch 2

Bei der Nintendo Direct hat Nintendo heute zur großen Freude aller Xenoblade-Fans der Ankündigung der Trilogie für Nintendo Switch 2 auch die Ankündigung eines brandneuen Spiels folgen lassen.

Man kündigte Xenoblade Genesis an, das 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen soll und erneut aus der Xenoblade-Schmiede von Monolith Soft stammt.

Der erste Trailer beschreibt zunächst eine mysteriöse Kraft: Anima, einst die Quelle aller Dinge. „Alle Kräfte, die diese Welt geformt haben, waren Verkörperungen der Anima, die durch das Land fließt. Und wenn Schlachten tobten, wurden sie von Anima entschieden und denen, die sie kontrollieren konnten: den Vesselai-Kriegern.“

Die Handlung spielt in Leukos, wo heute Anima-Kristallite die einstigen Mächte innehaben. Die Vesselai nutzen die Macht der Anima noch heute. Anima-Kristallite setzen sie dabei offenbar in Waffen ein – die Steine verleihen nicht nur Macht, sondern zeichnen auch Gedanken und Taten eines Vesselai auf.

Mit diesen Kräften und Mächten umzugehen lernen Vesselai offensichtlich an einer Akademie, an die es auch uns Xenoblade-Fans verschlägt. Wir lernen die ersten Charaktere kennen, sehen Drachen und die ersten Konflikte. Und erfahren von Personen, die Kräfte auch ohne Kristallit kontrollieren können.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Genesis, Nintendo, Monolith Soft