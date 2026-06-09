Freude bei Xenoblade-Fans: Nintendo enthüllt Xenoblade Genesis für Nintendo Switch 2

Bei der Nintendo Direct hat Nintendo heute zur großen Freude aller Xenoblade-Fans der Ankündigung der Trilogie für Nintendo Switch 2 auch die Ankündigung eines brandneuen Spiels folgen lassen.
Man kündigte Xenoblade Genesis an, das 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen soll und erneut aus der Xenoblade-Schmiede von Monolith Soft stammt.
Der erste Trailer beschreibt zunächst eine mysteriöse Kraft: Anima, einst die Quelle aller Dinge. „Alle Kräfte, die diese Welt geformt haben, waren Verkörperungen der Anima, die durch das Land fließt. Und wenn Schlachten tobten, wurden sie von Anima entschieden und denen, die sie kontrollieren konnten: den Vesselai-Kriegern.“
Die Handlung spielt in Leukos, wo heute Anima-Kristallite die einstigen Mächte innehaben. Die Vesselai nutzen die Macht der Anima noch heute. Anima-Kristallite setzen sie dabei offenbar in Waffen ein – die Steine verleihen nicht nur Macht, sondern zeichnen auch Gedanken und Taten eines Vesselai auf.
Mit diesen Kräften und Mächten umzugehen lernen Vesselai offensichtlich an einer Akademie, an die es auch uns Xenoblade-Fans verschlägt. Wir lernen die ersten Charaktere kennen, sehen Drachen und die ersten Konflikte. Und erfahren von Personen, die Kräfte auch ohne Kristallit kontrollieren können.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Xenoblade Genesis, Nintendo, Monolith Soft
24 Kommentare
Fand Xenoblade Genesis auch eine schöne Überraschung. Hätte aber nichts dagegen, wenn es eigenständig ist und keine direkte Verbindung zu Xenoblade Chronicles besteht.
Die Fantasy lastigen Figuren Designs gefallen mir.
Das Verwaschene im Hintergrund war mir nicht aufgefallen.😅 Muss den Trailer noch mal schauen. Also, außer an der Stelle mit dem Drachen, wo es absichtlich unscharf gestellt wurde, um den Fokus auf Drache und Reiter im Vordergrund zu stellen, seh ich das jetzt nichts von Verwaschenem..
Ich fasse mich kurz in Gregors Worten:
„Xenoblade Chronicles: Three Houses“?!
Es würde mich nicht wundern wenn man das Fantasykonzept, welches man anpeilte nun einfach still und heimlich in ein Xenoblade umgewandelt hat. Einige Charakterdesigns fand ich gut, viele andere leider sehr generisch. Right out of Genshin Impact etc.
Das man etwas neues anfängt… ok… Die Welt haut mich jetzt auch nicht aus dem Hocker.. aber es ist wieder typisch Xenoblade. Zur Story habe ich zumindest noch keine Vorstellung wohin es gehen wird. Wahrscheinlich so ein „Wir brechen aus unserem Gefängnis(die Welt) aus und sehen was dahinter liegt.“ Ding.
Ich ahne aber schlimmes wenn ich die Schule sehe. Auf so etwas habe ich Null bock! 😮💨
Das beste an der Präsi waren für mich die Schwitch2 Editionen der XC Trilogie👌
Game of the Year 2027 steht fest! Geil! Liebe alles was man im Trailer sah und hörte! *O* Ach ich bin so gespannt, ob Genesis eine neue Trilogie wird, nachdem die Monado Saga abgeschlossen ist, oder ob es ein einzelner Teil bleibt. Ich vermute durchaus eine Trilogie aber mal schauen. Es wird jedenfalls toll! <:
Nur weil Fantasy. Das Charakterdesign ist doch komplett anders, alleine, das bei Xenoblade die Frauen was an haben und keine gigantischen Brüste haben, widerspricht diese These.
Das ist keine These. Das ist persönliches Empfinden.