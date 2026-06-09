Eastasiasoft lokalisiert jetzt auch Hakuoki Memoirs nach mehr als fünf Jahren der Wartezeit

Nach der ersten Lokalisierung von Hakuoki SSL: Sweet School Life hat sich Publisher Eastasiasoft den nächsten Otome-Klassiker vorgenommen. Wie man bekannt gibt, will man Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds Anfang 2027 für Nintendo Switch veröffentlichen.

Auch diesmal handelt es sich um die erste englische Lokalisierung. Das in Japan als Tenun no Shou veröffentlichte Otome spielt zwischen den originalen Kapiteln von Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom und ist eine Fan-Disc. Erstmals erschienen ist Hakuoki Shinkai: Tenun no Shou im Oktober 2022 in Japan für Switch.

Eastasiasoft wird eine limitierte physische Edition wie gewohnt bei Play-Asia verkaufen. Die Vorbestellungen dafür starten am 4. Juni und es wird insgesamt 2.000 Exemplare der Limited Edition geben. Die Standardversion ist nicht limitiert

„Triff deine Lieblingscharaktere wieder und lerne sie auf ganz neue Weise kennen! Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds ist eine Fan-Disc-Erweiterung zur romantischen Geschichte der Heldin Chizuru und der gutaussehenden Krieger des Shinsengumi“, wirbt man.

Und weiter: „Entdecke eine Vielzahl von charakterorientierten Episoden, die zwischen den Kapiteln von Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom angesiedelt sind, und triff dabei wichtige Entscheidungen für Chizuru.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds, Eastasiasoft