Mit Shadowdrop: Xenoblade-Trilogie wird mit neuen Inhalten für Switch 2 neu aufgelegt

Für Fans von Xenoblade gab es nicht nur Grund zur Freunde mit der Ankündigung von Xenoblade Genesis, sondern auch mit der Ankündigungen der drei Neuauflagen der Xenoblade-Trilogie für Switch 2.

Am deutlichsten sind die Überarbeitungen in der Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Das erste Spiel der „Xenoblade Chronicles“-Saga, das ursprünglich auf der Wii erschienen ist, glänzt jetzt in 4K-Auflösung auf kompatiblen TVs und in Full HD im Handheld-Modus, alles bei 60 Bildraten pro Sekunde.

Dazu kommen eine Reihe neuer Ergänzungen, darunter ein turboschnelles Gefährt zur Durchquerung der riesigen Spielbereiche, neue Rennmodi, neue Equipment-Designs und neu vertonte Harmoniegespräche. Für Fans, die Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bereits für Switch besitzen, ist auch ein Upgrade-Pack verfügbar.

Das Upgrade-Pack kostet im Nintendo eShop 9,99 Euro. Die digitale Vollversion schlägt mit 69,99 Euro für Switch 2 zu Buche. Am 30. Juli wird eine physische Nintendo Switch 2 Edition zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition folgen. Die digitale Version ist ab sofort erhältlich – ein Shadowdrop also.

Die Teile 2 und 3 folgen

Zudem erhalten auch Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 später dieses Jahr ebenfalls Nintendo Switch 2 Editionen! Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 30. Juli digital (und am 1. Oktober physisch) und Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition am 3. Dezember digital und physisch. Hier wird es ebenfalls Upgrade-Packs geben.

Auch diese beiden Spiele erhalten eine 4K-Auflösungen, 60 FPS und weitere „Quality of Life“-Verbesserungen und neue Inhalte. So erhält Xenoblade Chronicles 2 einen neuen Action-Kampfmodus, neue seltene Klingen und Klingenmissionen und neue Designs für Pyra und Mythra.

Bei Xenoblade Chronicles 3 dürfen sich Fans unter anderem über einen neuen Verteidigungs-Kampfmodus, neue Helden und Heldenmissionen sowie voll vertonte Zwischensequenzen auf Englisch und Japanisch freuen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft