Mit Shadowdrop: Xenoblade-Trilogie wird mit neuen Inhalten für Switch 2 neu aufgelegt

Für Fans von Xenoblade gab es nicht nur Grund zur Freunde mit der Ankündigung von Xenoblade Genesis, sondern auch mit der Ankündigungen der drei Neuauflagen der Xenoblade-Trilogie für Switch 2.
Am deutlichsten sind die Überarbeitungen in der Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Das erste Spiel der „Xenoblade Chronicles“-Saga, das ursprünglich auf der Wii erschienen ist, glänzt jetzt in 4K-Auflösung auf kompatiblen TVs und in Full HD im Handheld-Modus, alles bei 60 Bildraten pro Sekunde.
Dazu kommen eine Reihe neuer Ergänzungen, darunter ein turboschnelles Gefährt zur Durchquerung der riesigen Spielbereiche, neue Rennmodi, neue Equipment-Designs und neu vertonte Harmoniegespräche. Für Fans, die Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bereits für Switch besitzen, ist auch ein Upgrade-Pack verfügbar.
Das Upgrade-Pack kostet im Nintendo eShop 9,99 Euro. Die digitale Vollversion schlägt mit 69,99 Euro für Switch 2 zu Buche. Am 30. Juli wird eine physische Nintendo Switch 2 Edition zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition folgen. Die digitale Version ist ab sofort erhältlich – ein Shadowdrop also.
Die Teile 2 und 3 folgen
Zudem erhalten auch Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 später dieses Jahr ebenfalls Nintendo Switch 2 Editionen! Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 30. Juli digital (und am 1. Oktober physisch) und Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition am 3. Dezember digital und physisch. Hier wird es ebenfalls Upgrade-Packs geben.
Auch diese beiden Spiele erhalten eine 4K-Auflösungen, 60 FPS und weitere „Quality of Life“-Verbesserungen und neue Inhalte. So erhält Xenoblade Chronicles 2 einen neuen Action-Kampfmodus, neue seltene Klingen und Klingenmissionen und neue Designs für Pyra und Mythra.
Bei Xenoblade Chronicles 3 dürfen sich Fans unter anderem über einen neuen Verteidigungs-Kampfmodus, neue Helden und Heldenmissionen sowie voll vertonte Zwischensequenzen auf Englisch und Japanisch freuen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft
1 Kommentar
Gibt ja viel Hate für die Updates, aber ich find sie gut. EInfach nur um eine zeitgemäße Auflösung zu haben.
Xenoblade Chronicles 2 war zwar schön, aber auch recht krümelig in meiner Erinnerung. Ich hab einen erneuten Durchgang bisher immer aufgeschoben, weil ich dachte: Da muss doch noch ein Update kommen. Und 10€ sind für mich ok dafür.
Ich bin dementsprechend gestern in den e-Shop stolziert und hab es mir geholt und die anderen beiden vorbestellt (sie könnten ja digitak ausverkauft sein später).
Und dann bin ich auf die Suche nach meinem Modul gegangen und habs nicht gefunden. Irgendwann dachte ich: War das nicht eine CE? Hast Du ev. die CE und ist es in der Packung?
Also CE freigeräumt, die Spielepackung genommen ... kein Modul.
Also alle Switch Spielepackungen durchgegangen. Eine Todsünde ist ja ein Modul beim Wechseln in die Packung eines anderen Moduls zu machen ... jedenfalls habe ich 4 Packungen ohne Modul gefunden .... paar Module habe ich noch im Switch Case ...
Am Ende war das Modul dann im Steelbook zu Xenoblade Chronicles ... ich muss da am Wochenende nochmal paar Sachen aufräumen -.-
Und ich hab noch mindestens 3 Switch Spiele die nichtmal ausgepackt sind