Der Rechtsstreit mit Palworld endet bald – und Nintendo wird so gut wie nichts davon haben

Nintendos Klage gegen die Palworld-Entwickler Pocketpair dürfte am Ende ziemlich wenig bringen. Laut Berichten wird Nintendo, wenn die Klage gegen den Palworld-Entwickler Pocket Pair später dieses Jahres beendet sein wird, sehr wenig oder sogar nichts gewinnen.

Die Klage läuft schon seit 2024 und Gegenstand sind drei Patente, die Pocketpair in ihrem Spiel verletzt haben sollen. Zunächst forderten Nintendo und The Pokemon Company eine einstweilige Verfügung gegen Palworld, die die Veröffentlichung des Spiels blockieren würde. Stattdessen änderte Pocketpair mehrere Spielmechaniken im Spiel. Seitdem sind beispielsweise die Pal Spheres deutlich weniger präsent im Spiel und auch die Gleiter wurden abgeändert.

Die Gerichtsverhandlung ist für den 1. Oktober geplant. Die Urteilsbekanntgabe erfolgt am 9. November. Von der ursprünglichen Klage sind allerdings nur noch wenige Punkte übrig. Daher gelten die meisten der Ansprüche von Nintendo und TPC nur für ältere Palworld-Versionen. Dazu betrifft die Klage nur Verkäufe in Japan. Die Schadensersatzforderungen sind daher begrenzt.

„Selbst wenn – was weit von einer Gewissheit entfernt ist – Nintendo alle üblichen Hürden überwältigte, […] wäre das Maximum, was es erhalten könnte, 5 Millionen Yen, das Äquivalent von 30.000 US-Dollar,“ berichtet Gamesfray.

„Bei diesem Rechtsstreit geht es wirtschaftlich gesehen nicht mehr um etwas Wesentliches. Es geht um eine hypothetische einstweilige Verfügung, die für aktuelle Produktversionen nicht gilt, und (wenn überhaupt) um einen geringen Schadenersatz für einen Zeitraum, in dem Pocketpair in Japan nur begrenzte neue Umsätze erzielte“, so die weitere Einschätzung.

Im Kontext wirkt die Zahl tatsächlich klein: Aus einem aktuellen Finanzbericht des Konzerns geht hervor, dass Nintendo im aktuellen Geschäftsjahr Prozesskosten in stolzer Höhe von 6,4 Milliarden Yen (etwa 35 Millionen Euro) zu stemmen hat. Mit den „Palworld-Erlösen“ wird man dieses Loch also nicht stopfen.

Pocketpair blickt währenddessen optimistisch auf Version 1.0 von Palworld am 10. Juli – und möglicherweise auch Palworld Mobile, das nach wie vor keinen offiziellen Termin hat.

via VGC, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair