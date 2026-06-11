China-Riese NetEase bringt das Singleplayer-Action-Game Blood Message erneut in Stellung

Auch NetEase steigt in die AAA-Singleplayer-Action-Welle mit ein. Mit Blood Message kündigte man vor ziemlich genau einem Jahr das neue, cineastische Action-Adventure an, das vom chinesischen Studio 24 Entertainment entwickelt wird, das zu NetEase gehört – ihr kennt das Studio wahrscheinlich von Naraka: Bladepoint. NetEase kennt ihr als Geldgeber und Geld-wieder-nehmer.

Ihr erlebt die in der Tang-Dynastie angesiedelte Geschichte, in deren Mittelpunkt stehen ein namenloser Bote und sein junger Sohn. Die Reise führt über rund 1.000 Meilen – durch öde Wüsten, wilde Landschaften Zentral- und Ostasiens bis nach Chang’an, das historische Herz des Tang-Reiches.

SpielerInnen soll ein Abenteuer mit realistischer, brutaler Nahkampfaction erwarten dürfen, das Stealth- und Survival-Elemente kombiniert. Thematisch stehen Familie, Ehre, Opferbereitschaft und kulturelle Identität im Mittelpunkt.

Die Entwickler wollen dabei bewusst keine Heldenmythen rund um Kaiser oder Generäle erzählen, sondern das Schicksal gewöhnlicher Menschen in den Mittelpunkt rücken, deren Taten durch die Erinnerung zukünftiger Generationen zum Denkmal werden.

In den zwei neuen Videos gibt es neues Material zum Level „Shazhou City“ und den realistischen Kämpfen kombiniert mit Stealth-Mechaniken. Ausweichen, Blocken, Parieren, Kontern und Finisher fügen sich zu einem flüssigen und brutalen Kampfsystem zusammen.

Der zweite Trailer geht ein wenig auf die Story ein und zeigt die cinematische Seite des Spiels, das grafisch aufwändig von der modifizierten Unreal Engine 5 angetrieben wird.

Gameplay-Trailer:

Story-Trailer:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Blood Message, NetEase, 24 Entertainment