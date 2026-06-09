Völlig beiläufig wurde bei der Direct das nächste „Tales of“-Remaster vorgestellt

Das Tales of Remastered Project wird um ein weiteres Spiel reicher. Und die Ankündigung hätte beiläufiger nicht erfolgen können. Wer bei dem Sizzle-Reel gegen Ende der heutigen Nintendo Direct geblinzelt hat, der hat die erste Enthüllung vielleicht verpasst.
Teil der kurz geschnittenen Trailer war Tales of Eternia Remastered von Bandai Namco und Entwickler Tose. Das Remaster wird neben Switch und Nintendo Switch 2 auch für PS4 und PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Ein Datum dafür gibt es mit dem 16. Oktober auch schon.
Eine große Überraschung ist die Auswahl des neuen Remasters nicht, auch wenn die Form der Ankündigung ziemlich kurios war. Tales of Eternia Remastered war zuvor schon von der PEGI eingestuft worden. Bandai Namco stellt das Remaster als „verbesserte Version eines der ikonischsten Teile der Reihe“ vor.
Und weiter: „Tales of Eternia Remastered Spielende auf ein episches Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted.“
Neue Komfortfunktionen
„Deren Leben ändert sich schlagartig, als sie einem geheimnisvollen Mädchen begegnen, das eine unbekannte Sprache spricht. Während sie versuchen, ihre Identität zu entschlüsseln, entdecken sie, dass der ‚Große Fall‘ bevorsteht – eine drohende Kollision der beiden Welten, die ihre Existenz gleichermaßen bedroht.“
Die „emotionale Erzählweise und das actionreiche Gameplay“ des Originals soll das Remaster beibehalten, aber durch „zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie überarbeitete Grafik“ erweitern.
Zu den modernen Komfortfunktionen „gehören Zielmarkierungen auf der Karte, die Möglichkeit, Gegnerbewegungen zu deaktivieren sowie ein Hochgeschwindigkeitsmodus während automatischer Kämpfe.“ Zusätzlich können Fans des Originals jederzeit zwischen der überarbeiteten und der ursprünglichen Grafik- und Sound-Darstellung wechseln.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE
16 Kommentare
Die Skits fehlten meiner Kenntnis nach nur in der westlichen Version, waren in der japanischen PSP-Version aber enthalten. Insofern hat man wohl einfach die japanische PSP-Version als Grundlage genommen und lokalisiert das Spiel nochmal neu oder fügt die alte Übersetzung wieder ein.
Die Spatzen hatten ja schon von den Dächern gepfiffen, dass Eternia das nächste Remaster sein würde - und wie ich schon gesagt hatte: das bislang plausibelste bisher. Freue mich tatsächlich auf die Neuauflage.
Pfiffen die nicht Tales of the Abyss von den Dächern? 😅
Eine Weile schon, ja, aber dann kam ein... was war es? Ein PEGI-Eintrag von Eternia Remastered? Irgend ein Rating Board muss es gewesen sein. Das war schon mehr oder weniger eine Bestätigung, dass Eternia als Nächstes ansteht. Vor diesem Eintrag hatte aber auch wirklich niemand mit Eternia gerechnet, das stimmt schon.
Von der Präservation her die absolut beste Entscheidung aus der ganzen Initiative. Aber mal ganz ehrlich: einfach nur ein Remaster Anstrich wird bei diesem Spiel leider nicht reichen. Die Story ist wirklich nicht eindrucksvoll und das Gameplay sehr veraltet. Passt doch nur all zu gut, dass man das wie ein Rausschmeißertitel in einen Zusammenschnitt gestopft hat. Vom aktuellen Tales Studio hätte ich auch nichts anderes erwartet.
Ehrlich jetzt, teurer als 25€ wäre sehr unverschämt. Wenn man das nicht ins Classic Catalog oder ins Arcade Archive packen möchte, dann gehören da ehrlich gesagt deutlich mehr Verbesserungen dazu, als nur den Random Encounter abzuschalten oder ein Zielmarker zu setzen. Das Spiel wird nicht ohne Weiteres der Lieblingsableger für irgendwem werden.