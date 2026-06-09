Völlig beiläufig wurde bei der Direct das nächste „Tales of“-Remaster vorgestellt

Das Tales of Remastered Project wird um ein weiteres Spiel reicher. Und die Ankündigung hätte beiläufiger nicht erfolgen können. Wer bei dem Sizzle-Reel gegen Ende der heutigen Nintendo Direct geblinzelt hat, der hat die erste Enthüllung vielleicht verpasst.

Teil der kurz geschnittenen Trailer war Tales of Eternia Remastered von Bandai Namco und Entwickler Tose. Das Remaster wird neben Switch und Nintendo Switch 2 auch für PS4 und PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Ein Datum dafür gibt es mit dem 16. Oktober auch schon.

Eine große Überraschung ist die Auswahl des neuen Remasters nicht, auch wenn die Form der Ankündigung ziemlich kurios war. Tales of Eternia Remastered war zuvor schon von der PEGI eingestuft worden. Bandai Namco stellt das Remaster als „verbesserte Version eines der ikonischsten Teile der Reihe“ vor.

Und weiter: „Tales of Eternia Remastered Spielende auf ein episches Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted.“

Neue Komfortfunktionen

„Deren Leben ändert sich schlagartig, als sie einem geheimnisvollen Mädchen begegnen, das eine unbekannte Sprache spricht. Während sie versuchen, ihre Identität zu entschlüsseln, entdecken sie, dass der ‚Große Fall‘ bevorsteht – eine drohende Kollision der beiden Welten, die ihre Existenz gleichermaßen bedroht.“

Die „emotionale Erzählweise und das actionreiche Gameplay“ des Originals soll das Remaster beibehalten, aber durch „zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie überarbeitete Grafik“ erweitern.

Zu den modernen Komfortfunktionen „gehören Zielmarkierungen auf der Karte, die Möglichkeit, Gegnerbewegungen zu deaktivieren sowie ein Hochgeschwindigkeitsmodus während automatischer Kämpfe.“ Zusätzlich können Fans des Originals jederzeit zwischen der überarbeiteten und der ursprünglichen Grafik- und Sound-Darstellung wechseln.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE