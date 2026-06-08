„Man sieht nur ihre Füße“ – Es braucht Ideen für Weapon-Kämpfe in Final Fantasy VII Revelation

Seit dem Summer Game Fest hat der finale Remake-Teil zu Final Fantasy VII einen Namen. Wir dürfen uns auf den krönenden Abschluss der Trilogie freuen, unter anderem mit neuen Jobs und einer großen Open-World.

Mit dabei sind dann auf jeden Fall auf Kämpfe gegen die legendären Weapons – das machen nicht nur die ersten Videos klar, in denen wir mehrere der Weapons sehen. Die „letzte Verteidigungsmaßnahme des Planeten“ – doch wie werden die Kämpfe gegen diese riesigen Wesen ablaufen?

Darüber sprach Director Naoki Hamaguchi im Interview mit Automaton Media. „Als wir mit der Entwicklung der Weapon-Kämpfe begannen, habe ich dem Team eines ganz klar gesagt: Die Weapons sind riesig“, so Hamaguchi. „Wenn man sie also einfach in das normale Kampfsystem einbaut, sieht man nur ihre Füße. Ohne etwas Einfallsreichtum wird das Standard-Kampfsystem nicht funktionieren.“

Automaton wirft dann selbst eine Idee in den Ring: Quick-Time-Events und filmische Zwischensequenzen. „Das ist sicherlich ein möglicher Ansatz. Aber ich wollte die Weapon-Kämpfe als natürliche Erweiterung des regulären Kampfsystems darstellen“, so Hamaguchi.

Quick-Time-Events als Lösung?

Und weiter: „Selbst wenn wir einen völlig anderen Kampfstil entwickelt hätten und die Spieler diesen erfolgreich gemeistert hätten, hätte ich es als enttäuschend empfunden, wenn all die Charakterentwicklung, die Anpassungen und die Vorbereitungen, in die sie bis zu diesem Zeitpunkt investiert hatten, plötzlich irrelevant geworden wären.“

Hamaguchi habe dem Team deshalb mitgeteilt, dass neue Mechaniken oder minispielartige Elemente möglich seien, aber dass „Weapon-Kämpfe grundsätzlich auf demselben Kampfsystem aufbauen müssen.“ Im Video sehen wir, dass SpielerInnen offenbar mehrere Schnellschusswaffen auf die Weapon richten müssen – vielleicht eine Vorschau auf die „minispielartigen Elemente“.

„Man kann den Gegner langsam schwächen, indem man wiederholt seine Beine angreift, wenn man möchte, oder man kann Kampfgimmicks nutzen. Wichtig ist, dass die Weapon-Kämpfe innerhalb des Rahmens des normalen Kampfsystems funktionieren, und ich denke, wir haben das hervorragend hinbekommen“, so Hamaguchi.

Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich mehr über Final Fantasy VII Revelation erfahren. Am Wochenende haben wir bereits ausführlich ausgewertet, wie das neue Job-System funktioniert und was uns in der Open-World erwartet. Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix