„Man sieht nur ihre Füße“ – Es braucht Ideen für Weapon-Kämpfe in Final Fantasy VII Revelation

Seit dem Summer Game Fest hat der finale Remake-Teil zu Final Fantasy VII einen Namen. Wir dürfen uns auf den krönenden Abschluss der Trilogie freuen, unter anderem mit neuen Jobs und einer großen Open-World.
Mit dabei sind dann auf jeden Fall auf Kämpfe gegen die legendären Weapons – das machen nicht nur die ersten Videos klar, in denen wir mehrere der Weapons sehen. Die „letzte Verteidigungsmaßnahme des Planeten“ – doch wie werden die Kämpfe gegen diese riesigen Wesen ablaufen?
Darüber sprach Director Naoki Hamaguchi im Interview mit Automaton Media. „Als wir mit der Entwicklung der Weapon-Kämpfe begannen, habe ich dem Team eines ganz klar gesagt: Die Weapons sind riesig“, so Hamaguchi. „Wenn man sie also einfach in das normale Kampfsystem einbaut, sieht man nur ihre Füße. Ohne etwas Einfallsreichtum wird das Standard-Kampfsystem nicht funktionieren.“
Automaton wirft dann selbst eine Idee in den Ring: Quick-Time-Events und filmische Zwischensequenzen. „Das ist sicherlich ein möglicher Ansatz. Aber ich wollte die Weapon-Kämpfe als natürliche Erweiterung des regulären Kampfsystems darstellen“, so Hamaguchi.
Quick-Time-Events als Lösung?
Und weiter: „Selbst wenn wir einen völlig anderen Kampfstil entwickelt hätten und die Spieler diesen erfolgreich gemeistert hätten, hätte ich es als enttäuschend empfunden, wenn all die Charakterentwicklung, die Anpassungen und die Vorbereitungen, in die sie bis zu diesem Zeitpunkt investiert hatten, plötzlich irrelevant geworden wären.“
Hamaguchi habe dem Team deshalb mitgeteilt, dass neue Mechaniken oder minispielartige Elemente möglich seien, aber dass „Weapon-Kämpfe grundsätzlich auf demselben Kampfsystem aufbauen müssen.“ Im Video sehen wir, dass SpielerInnen offenbar mehrere Schnellschusswaffen auf die Weapon richten müssen – vielleicht eine Vorschau auf die „minispielartigen Elemente“.
„Man kann den Gegner langsam schwächen, indem man wiederholt seine Beine angreift, wenn man möchte, oder man kann Kampfgimmicks nutzen. Wichtig ist, dass die Weapon-Kämpfe innerhalb des Rahmens des normalen Kampfsystems funktionieren, und ich denke, wir haben das hervorragend hinbekommen“, so Hamaguchi.
Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich mehr über Final Fantasy VII Revelation erfahren. Am Wochenende haben wir bereits ausführlich ausgewertet, wie das neue Job-System funktioniert und was uns in der Open-World erwartet. Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
4 Kommentare
Ach das kleine Ding aus dem Trailer soll Ultima Weapon gewesen sein? Viel zu klein oder nicht?
Hab ich nicht erkannt
Ansonsten hat man ja schon im Remake/Rebirth die Kingdom Hearts Shenanigans eingebaut welche bei den wirklich großen Weapons nochmal aufwärmen kann. (Hoffentlich nicht)
Das kleine Ding in den ersten Bildern ist nicht Ultima, die Waffen Ultima, Saphir, Rubin sind klar zu erkennen
Smaragd wurde nicht gezeigt und die letzte gezeigte Waffe ist entweder was Neues, oder ne verunstaltete Version von Diamant, die zweckentfremdet umdesigned wurde für Mideel und völlig hässlich aussieht jetzt, sollte das wirklich Diamant gewesen sein, denn was Anderes kommt nicht mehr in Frage, sofern nicht neue Waffen eingebaut wurden ins Remake
Es sind Japaner, die sollen einfach voll auf die Fuss-Fetisch Schiene gehen.
Gegen wen kämpfen die Soldaten und die Gruppe in dem Dorf dann? Der Trailer-Erzähler bezieht sich auf Weapons. In der Szene bevor die Waffen auf das Wesen gerichtet sind, sehen wir es in einer Fernaufnahme, in der Tifa auf es zurennt. Da wirkt es viel größer. Davor sieht man wie die Gruppe zu dem Vieh hinaufsieht und Cloud fehlt hier, der ja da wenn ich mich richtig erinnere gerade im Lifestream-Delirium ist. Die Gegend sieht nach Mideel aus und dort war im OG doch der (leichte) Story-Kampf gegen Ultima, oder? Verwechsele ich etwas? Kann natürlich sein. Für mich hätte einfach alles darauf hingewiesen, weil Hamaguchi im Interview auch sagt, man würde den Weapon-Kampf in Mideel im Trailer sehen. Ich hatte das so interpretiert. Ist das eine andere Stelle!?