„Ni No Kuni auf Drogen“ – Das rundenbasierte Isekai-RPG My Familiar wird euch verblüffen

Das Summer Game Fest 2026 ist vorbei. Die Wunschlisten sind prall gefüllt. Noch nie gab es mehr Spielveröffentlichungen auf Steam als in der ersten Jahreshälfte. Nie gab es so viele Lievstreams in so vielen unterschiedlichen Kategorien. Klar, da geht vieles unter. My Familiar verdient jedoch jede Aufmerksamkeit – vor allem für Liebhaber rundenbasierter RPGs.

Ich sah das Spiel vor ein paar Wochen bei einem kleinen Stream namens Indie Quest. Neben den gewohnten fröhlich grünen Fantasywelten stach My Familiar hier klar heraus. Aber ich musste einfach bis nach dem Summer Game Fest warten, damit dieses Spiel nicht schon wieder in der Masse untergeht. Ich meine, schaut es euch doch nur mal an. Habt ihr so etwas schon mal gesehen?

Spielende der Demo beschreiben My Familiar bildhaft: „Das ist Ni No Kuni auf Drogen“ oder „Studio Ghibli auf Grunge-Trip“ liest man. „Ein freches Rollenspiel mit witzigen Dialogen und hervorragenden Gags“, beschreibt ein anderer Spieler.

Düstere neon-violette Nachtszenen, kontrastreiches Gritzegrün und eine gehörige Portion Pink an allen Ecken. Wish City ist dreckig. Überall liegen Müllberge, Kippen, Glasscherben, Kotze und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Es wird geraucht, gesoffen und geraubt. Die Bewohner sind ebenso garstig, aber doch auch charmant und eine Straßenecke weiter, legt die schweinische Polizei mal wieder einer Kakerlake die Handschellen an.

Das ausgefallene und hervorragende Charakter-Design beschränkt sich aber nicht nur auf die Tierwelt. Es gibt in Wish City zwar die laszive Krokodildame oder Gangster-Ratten in Trenchcoats, aber eben auch einen Teller im Cowboy-Cosplay, der per Fingerpistole Schaden austeilt. Es verspricht so cool zu werden.

Einige Einblicke:

Dass das Spiel nur 30.000 Leute auf der Wunschliste auf Steam hat, zeigt, dass ihr vermutlich von dem Spiel auch noch nie gehört habt. Es gibt auch so gut wie keine Berichterstattung. Es ist mir ein völliges Rätsel. Dabei könnt ihr es sogar spielen.

Mit der Demo selbst die Finger dreckig machen

Auf Steam könnt ihr die Demo zu My Familiar selbst antesten. Sie ist ungefähr eineinhalb Stunden lang und zeigt den Anfang des Spiels und wie es euch nach Wish City verschlägt. Sie erklärt auch ein wenig, warum ihr dieser pinke Donnie-Darko-Hasen-Goblin seid und wie das eventuell wieder rückgängig gemacht wird. Die Texte sind jedoch bisher nur auf Englisch.

Es ist aber nicht nur die Optik, die mir gefallen hat. Zwar erscheinen die Rundenkämpfe zunächst sehr klassisch und nur mit gezieltem Tastendruck bei den Angriffen verursacht man mehr Schaden – Blocken gibt es beispielsweise nicht.

Aber vor allem bei Bosskampf-ähnlichen Situationen, zeigt sich hier enorm viel Witz und es gibt schöne Überraschungsmomente: schlafende Gegner greifen erfahrene Rollenspieler logischerweise nicht an.

Das war auch der Moment, bei dem ich wirklich überzeugt war, dass hier ein Geheimtipp schlummert und das ist auch der Grund für diesen Artikel. Wer die Demo nicht selbst ausprobieren kann, nachfolgend seht ihr den Demo-Trailer. My Familiar ist bereits seit 2020 bei Chintzy Ink in Entwicklung. Es ist bisher nur für PC angekündigt und hat leider noch kein Veröffentlichungsdatum.

Der neue Demo-Trailer:

Bildmaterial: Chintzy Ink