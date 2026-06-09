Pokémon Pokopia bekommt einen Erweiterungspass und Unterwasser-DLC spendiert

Im Rahmen der großen Nintendo Direct im Juni gab es auch Neuigkeiten zu Pokémon Pokopia. Dabei wurde ein kostenloses Sommer-Update vorgestellt, das SpielerInnen schon bald auf Tauchgang schickt.

Mit dem Update können BewohnerInnen erstmals den Meeresgrund erkunden und dort gemeinsam mit ihren Pokémon leben. Neben neuen Unterwassergebieten warten auch zusätzliche Baumöglichkeiten, Dekorationen und weitere Aktivitäten. Das kostenlose Update erscheint bereits im August 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Neue Region und Erweiterungspass angekündigt

Doch damit nicht genug. Nintendo stellte außerdem den kostenpflichtigen Erweiterungspass für Pokémon Pokopia vor. Dieser erscheint in insgesamt drei Teilen.

Den Anfang macht bereits im August die neue Region Blubbmeeria, die mit neuen Pokémon, Möbeln, Outfits und weiteren Gestaltungsmöglichkeiten aufwartet. Das zweite Paket soll noch Ende 2026 folgen, während der dritte Teil für 2027 geplant ist.

Konkrete Details zu den späteren Erweiterungen verriet Nintendo noch nicht. Fest steht jedoch, dass Pokémon Pokopia in den kommenden Monaten regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Für Fans des gemütlichen Pokémon-Ablegers dürfte der Sommer damit erst der Anfang einer deutlich größeren Reise sein.

Der Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo