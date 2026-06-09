Pokémon Pokopia bekommt einen Erweiterungspass und Unterwasser-DLC spendiert

Im Rahmen der großen Nintendo Direct im Juni gab es auch Neuigkeiten zu Pokémon Pokopia. Dabei wurde ein kostenloses Sommer-Update vorgestellt, das SpielerInnen schon bald auf Tauchgang schickt.
Mit dem Update können BewohnerInnen erstmals den Meeresgrund erkunden und dort gemeinsam mit ihren Pokémon leben. Neben neuen Unterwassergebieten warten auch zusätzliche Baumöglichkeiten, Dekorationen und weitere Aktivitäten. Das kostenlose Update erscheint bereits im August 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.
Neue Region und Erweiterungspass angekündigt
Doch damit nicht genug. Nintendo stellte außerdem den kostenpflichtigen Erweiterungspass für Pokémon Pokopia vor. Dieser erscheint in insgesamt drei Teilen.
Den Anfang macht bereits im August die neue Region Blubbmeeria, die mit neuen Pokémon, Möbeln, Outfits und weiteren Gestaltungsmöglichkeiten aufwartet. Das zweite Paket soll noch Ende 2026 folgen, während der dritte Teil für 2027 geplant ist.
Konkrete Details zu den späteren Erweiterungen verriet Nintendo noch nicht. Fest steht jedoch, dass Pokémon Pokopia in den kommenden Monaten regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Für Fans des gemütlichen Pokémon-Ablegers dürfte der Sommer damit erst der Anfang einer deutlich größeren Reise sein.
Der Trailer:
Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
4 Kommentare
seid dem dlc schande von ZA bin ich bei pkmn dlc komplet raus pokopia hatte mich kurz gefesselt aber war schnell wieder raus net durch gezockt deswegen kommt der pass und dlc nicht in frage bei mir aber nett das da für die leute die das mögen kommt
GameFreak macht wieder GameFreak Dinge. Die Kuh wird Gemelkt und die Fans Springen auf den Zug auf. Schade ich habe ehrlicherweise Interesse an Pokopia gehabt, aber so krass ist dass Spiel jetzt auch wieder nicht.
wie gesagt mich habe pokopia auch nur wirklich kurz gefesselt es ist kein banger es war aber besser als die letzen pkmn haupt und neben games joa war mal was neues aber wie egsagt in mein augen nicht wert da weiter gelld rein zu packen und dlc erst recht nicht
Mich hat Pokopia dieses Jahr schon über 160 h an die Switch 2 gefesselt, also das kostenlose Update nehme ich gerne, der Expansion Pass kostet wieder über 30 Euro,da muss ich noch überlegen...