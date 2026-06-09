Der F2P-Monstersammler Aniimo grenzt seinen Termin ein und vermeldet die nächste Beta

Nach etwas längerer Funkstille gibt es Neuigkeiten zum F2P-Monstersammler Aniimo. Ehemals für Xbox, PC und Mobile angekündigt, wird es im 3. Quartal 2026 zusätzlich für PlayStation 5 erscheinen. Ein weiterer geschlossener Betatest ist im Sommer geplant, wie Kingsglory und Entwickler Pawprint Studio bekanntgaben.

Der Betatest wird auf PC-Steam und iOS sowie Android stattfinden. Über die offizielle Webseite kann man sich bereits dafür vorregistrieren. Neue Inhalte umfassen eine verbesserte Open-World, neue Aniimo wie Bubbeep, Popapus, Mophling und Sausite und deren Entwicklungen sowie neue Shops, Gebäude und dekorative Items. Dazu kommen eine neue wasserreiche Region namens Island of Peace und erstmals eine Tauschfunktion.

Wir haben Aniimo bereits in der Closed-Beta angespielt und waren von der sehr guten Grafik und dem dynamischen Spielfluss begeistert. Die starke narrative Erfahrung mit der erkundungsorientierten Open-World sind echte Stärken des Spiels, während das Kampf- und Zuchtsystem noch Arbeit benötigt.

Vor allem für eine jüngere Zielgruppe können die sehr detaillierten und liebevoll animierten Monster ankommen – der treue Feuerhund Emberpup und das mit Muscheln nach Liebe suchende Susuta sind bislang die Fan-Favoriten.

Wer allerdings ein Spiel wie Pokémon erwartet, könnte enttäuscht werden: Spielerisch ist das Free-to-play-Spiel näher an F2P-Action-RPGs wie Infinity Nikki als an den rundenbasierten Pokémon-Kämpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio