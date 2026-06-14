Die übersehenen Showcase-Perlen vom Summer Game Fest: Indies aus Indien im Fokus

Zwischen Summer Game Fest, State of Play, Xbox Game Showcase und Nintendo Direct gab es auch einige kleinere Partner-Events. Eines der nennenswerten davon war das India Games Showcase.

Der Showcase wurde von Nodding Heads Games und Nodwin Gaming initiiert und zielte darauf ab, indische Indie-Spiele international sichtbarer zu machen. Begleitet wurde das Ganze von einem Steam-Event, das die teilnehmenden Spiele sichtbarer machte.

Wie so häufig sind Spiele aus Indien eher simpel gehalten, da den Studios oft noch die nötige Teamstärke und Struktur fehlt, die größere Projekte ermöglicht. Trotzdem gibt es mehrere interessante Projekte – etwa Raahi, ein atmosphärisches Spiel über einen Tuk-Tuk-Fahrer im Goa der 1990er Jahre, das stark auf Geschichten und Stimmung setzt.

Loop: Beginning Of Never Ending Journey ist dagegen ein surrealer 2.5D-Adventure-Titel mit Mystery- und Traumwelt-Elementen. Während scheinbar ruhige Momente jederzeit in plötzliches Chaos kippen können, begegnest du verstörenden Kreaturen und entdeckst Fragmente einer zerbrochenen Wahrheit. Die Welt reagiert auf dich, beobachtet dich – und je tiefer du vordringst, desto weniger kannst du unterscheiden, was real ist. Vielleicht war sie nie dazu bestimmt, verstanden zu werden.

Weitere interessante Spiele

Ebenfalls mit Horror-Elementen ist das Spiel Rakshasa ausgestattet. Es erinnert an klassische rundenbasierte Dungeon-RPGs der 90er, mit dunkler Mythologie und anspruchsvollen Kämpfen. Das stark narrativgetriebende Rollenspiel gibt einen Einblick in die indische Kultur mit Okkultem und mythologischem Horror.

Mit ein bisschen Unterstützung von Xbox ist auch Dodo Duckie bekannter geworden. Das charmante Puzzle-Abenteuer fasziniert mit einem regelmäßigen 2D/3D-Wechsel und ist eher kreativ und zugänglich als klassisch actionlastig.

Gemütlich wird es auch in Silkgrove: Im eher cozy angelegten Aufbau- und Abenteuerspiel wirst du zum Restaurator, um Ressourcen zu sammeln, dein mobiles Heim zu reparieren und zu verbessern. Reise durch Regionen, helfe beim Wiederaufbau von Gemeinschaften und stelle das Gleichgewicht der Welt wieder her. Das Spiel erhält demnächst eine Kickstarter-Kampagne zur weiteren Finanzierung.

Weitere Showcases aus aller Welt

Dazu gab es weitere Showcases, die weitestgehend unbeachtet blieben – eines unserer Highlights des Latin America Games Showcase war das ursprünglich 2024 angekündigte Motorslice, das an eine gelungene Mischung aus Mirrors Edge, Prince of Persia mit einem Hauch von Lollipop Chainsaw erinnert.

Beim Southeast Asia Showcase stach vor allem WTF: Waifu Tactical Force hervor, das sich stark an den Arena-Shootern aus den 90ern und 2000ern orientiert, allerdings deutlich farbenfroher ausfällt. Habt ihr während der vielen Streams zum Summer Game Fest auch ein Spiel entdeckt, das größtenteils unbeachtet blieb? Teilt es mit uns in den Kommentaren!

Der Loop-Trailer:

Der Silkgrove-Trailer:

Bildmaterial: Silkgrove, Gallic Entertainment