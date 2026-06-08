Der „König der Kajiu-Brawler“ ist zurück: Atari legt GameCube-Klassiker neu auf

Fast 25 Jahre nach Erscheinen des Originals erneut Atari seine Lizenzvereinbarung und bringt gemeinsam mit Entwickler Pipeworks den Klassiker Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered zurück. Das Spiel feierte ursprünglich auf dem GameCube im Jahre 2002 seine Premiere.

In dem auf der Unreal Engine 5 basierendes Remake des „Königs der Kaiju-Brawler“ (so die Pressemeldung) für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC (Steam) könnt ihr – wie im Trailer zu sehen – auch ganze Gebäude als Wurfgeschosse nutzen, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

„Mit Godzilla zu arbeiten bringt ein großes Verantwortungsgefühl mit sich – besonders bei einem Fanliebling wie Destroy All Monsters Melee“, sagte Atari-CCO Mike Mika in einer Pressemitteilung. Das Spiel wird demnach „größer, besser und zerstörerischer als je zuvor.“

Cineastische Schlachten

In den cineastischen Kaiju-gegen-Kaiju-Schlachten in bekannten Städten geht es Monster gegen Monster – und jedes Monster verfügt über ein eigenes Moveset, das jeden Kampf einzigartig macht. Von brutalen Nahkampfangriffen über Energieattacken auf Distanz bis hin zu Spezialangriffen im Rage-Modus.

Keine Lust mehr auf Faustschläge? Wirf stattdessen einen Wolkenkratzer. Die Arenen sind nicht nur Kulisse, sondern lassen sich strategisch nutzen – Gebäude und Wahrzeichen können aktiv als Waffen eingesetzt werden.

Die Grafik wurde von Grund auf neu überarbeitet, um die cineastische Wirkung des Originals zu verstärken. Darüber hinaus bietet das Remaster etliche Gameplay-Updates sowie ein verbessertes Freischaltsystem, mit dem sich Monster, Schauplätze und Galerieinhalte in beliebiger Reihenfolge freischalten lassen.

Die Veröffentlichung ist für den 3. November zum Preis von 29,99 Euro angesetzt, physische Editionen für PlayStation 5 und Switch 2 werden voraussichtlich 39,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, Atari, Pipeworks